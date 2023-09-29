به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) با انتشار سندی که به تشریح سیاستهای راهبردی این کشور برای مقابله با سلاحهای کشتار جمعی میپردازد، بار دیگر اذعان کرده که جمهوری اسلامی ایران سیاست ساخت تسلیحات هستهای را دنبال نمیکند.
در سندی که روز پنجشنبه از سوی وزارت دفاع آمریکا منتشر شده است، تاکید شده که جمهوری اسلامی ایران با وجود فرصت زمانی دو هفته برای تولید مواد هستهای مورد نیاز برای ساخت بمب، این سیاست را دنبال نمیکند.
پنتاگون تأیید کرده که ایران در شرایط کنونی به دنبال ساخت تسلیحات هستهای نیست، اما توانایی تولید مواد لازم برای ساخت سلاح هستهای در کمتر از دو هفته را برخوردار است.
در بخش دیگری از این سند آمده است که ایران و کره شمالی فعالیتهایی را دنبال میکنند که باعث میشود آمریکا نگرانیهایی در خصوص التزام آنها به معاهدات عدم اشاعه چندجانبه پیدا کند.
وزارت دفاع آمریکا در سند جدید از ایران به عنوان «تهدیدی مستمر» یاد کرده و مدعی شده ایران به تعهدات خود ذیل کنوانسیون سلاحهای شیمیایی پایبند نبوده است.
ادعای آمریکا در حالی مطرح شده که جمهوری اسلامی ایران همواره برنامهای برای ساخت تسلیحات شیمیایی را رد کرده است.
در بخش دیگری از این سند تصریح شده است که «روسیه و چین همچنان دو چالش و تهدید اصلی در زمینه تولید تسلیحات هستهای هستند».
در سند ۱۵ صفحهای موسوم به «سند راهبردی مقابله با سلاحهای کشتار جمعی» پنتاگون تصریح شده است که خطر رویارویی نظامی ایالات متحده آمریکا و متحدانش با استفاده از سلاح هستهای، شیمیایی و یا بیولوژیکی از زمان ۲۰۱۴ میلادی تا اکنون بیش از هر زمان دیگری افزایش یافته است.
نظر شما