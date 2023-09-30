ترافیک سنگین در جاده چالوس

علی زندی‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای استان البرز اظهار کرد: ترافیک در محور چالوس مسیر شمال به جنوب حدفاصل ماسال تا مجلار و مسیر جنوب به شمال حدفاصل انارک تا مکارود سنگین است.

وی با اشاره به ترافیک نیمه‌سنگین در آزادراه قزوین - کرج محدوده‌های هشتگرد و کمال شهر و حدفاصل حسین آباد تا مهرویلا بیان کرد: ترافیک در آزادراه تهران - کرج - قزوین حدفاصل شهرک جهان نما تا پل کلاک و محدوده مهرویلا سنگین است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز با اشاره به تردد روان در آزادراه تهران - شمال متذکر شد: محورهای استان فاقد مداخلات جوی است.