به گزارش خبرنگار مهر، در آئین اختتامیه سومین دوره مسابقات مهارتآموزی کارکنان وظیفه که صبح چهارشنبه در سازمان عقیدتی سیاسی ارتش برگزار شد، معاون تربیت و آموزش ارتش با اشاره به دستاوردهای این طرح گفت: تاکنون ۳۷۲ هزار و ۶۹۹ سرباز در دورههای تخصصی فنیوحرفهای، جهاد کشاورزی، ورزش، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی موفق به دریافت گواهینامه شدهاند و تعداد زیادی نیز در مهارتهای عمومی از جمله اشتغالپذیری، مهارتهای زندگی، سواد حقوقی، سواد رسانهای و امداد و نجات آموزش دیدهاند.
وی افزود: بیش از ۵ هزار کارگاه مهارتی در ارتش راهاندازی شده و ۵۸ مجتمع آموزشی پیشنهاد شد که تاکنون ۲۲ مجتمع به طور کامل به بهرهبرداری رسیده و ۱۹ مجتمع دیگر بیش از ۵۱ درصد پیشرفت داشتهاند. این مجتمعها عمدتاً در مناطق کمتربرخوردار کشور مستقر شدهاند تا هم یگانهای نظامی و هم جوانان محلی از آنها استفاده کنند.
امیر سرتیپ دوم علیاننژاد با اشاره به برگزاری سومین دوره مسابقات مهارتآموزی اظهار داشت: این مسابقات با مشارکت ۶ هزار و ۸۰۰ نفر در ۲۷ استان آغاز شد، ۲ هزار و ۴۸۰ نفر به مرحله استانی و ۶۸۰ نفر به مرحله کشوری راه یافتند و در نهایت پس از رقابتهای مهرماه امسال، ۲۲۰ نفر برتر در ۵ حوزه با یکدیگر مسابقه دادند که از میان آنها ۶۰ نفر به عنوان رتبههای اول تا سوم هر رشته انتخاب شدند.
وی تأکید کرد: کشف استعدادهای برتر از اهداف اصلی این مسابقات است و برای اثرگذاری بیشتر طرح، لازم است هدایت شغلی قبل از خدمت سربازی و پیگیری اشتغال و ارائه امتیازات پس از خدمت با جدیت دنبال شود.
در این مراسم امیر دریادار حبیبالله سیاری رئیس ستاد و معاون هماهنگکننده ارتش، امیر سرتیپ محمد اکرمینیا معاون هماهنگکننده سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، امیر سرتیپ یوسف قربانی معاون هماهنگکننده نیروی زمینی، امیر دریادار دوم جلیل مقدم معاون هماهنگکننده نیروی دریایی، امیر سرتیپ دوم حسین امیدی رئیس سازمان تربیت بدنی ارتش و جمعی دیگر از فرماندهان ارشد نیروهای مسلح حضور داشتند.
