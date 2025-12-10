به گزارش خبرنگار مهر، عسگر مجیدی صبح چهارشنبه در افتتاحیه رویداد ملی تا ثریا با بیان اینکه توسعه بهره‌وری در کشور بدون تکیه بر فناوری‌های نوین ممکن نیست، گفت: پیوند علم و صنعت از مهم‌ترین ضرورت‌های امروز کشور است و شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند موتور محرک صنایع تولیدی باشند.

وی با تأکید بر لزوم حمایت از طرح‌های نوآورانه افزود: امیدواریم برگزاری این رویداد ملی، بخشی از چالش‌های موجود در صنایع تبدیلی کشاورزی را برطرف کرده و مسیر بهره‌وری بیشتر را هموار کند.

مجیدی همچنین از نقش شرکت‌های پیشگامان در ایجاد ارتباط میان دانش‌بنیان‌ها و بخش سرمایه‌گذاری تقدیر و بر همکاری منسجم میان دانشگاه‌ها، دستگاه‌های دولتی و صنایع برای حل مشکلات تولید تأکید کرد.