  1. استانها
  2. مازندران
۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۴۳

سرهنگ مجیدی: حمایت از طرح‌های نوآورانه ضروری است

سرهنگ مجیدی: حمایت از طرح‌های نوآورانه ضروری است

ساری -معاون هماهنگ‌کننده سپاه کربلا برلزوم حمایت از طرح‌های نوآورانه تاکید کرد و گفت: دانش‌بنیان‌ها در حل چالش‌های صنعتی نقش مهمی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، عسگر مجیدی صبح چهارشنبه در افتتاحیه رویداد ملی تا ثریا با بیان اینکه توسعه بهره‌وری در کشور بدون تکیه بر فناوری‌های نوین ممکن نیست، گفت: پیوند علم و صنعت از مهم‌ترین ضرورت‌های امروز کشور است و شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند موتور محرک صنایع تولیدی باشند.

وی با تأکید بر لزوم حمایت از طرح‌های نوآورانه افزود: امیدواریم برگزاری این رویداد ملی، بخشی از چالش‌های موجود در صنایع تبدیلی کشاورزی را برطرف کرده و مسیر بهره‌وری بیشتر را هموار کند.

مجیدی همچنین از نقش شرکت‌های پیشگامان در ایجاد ارتباط میان دانش‌بنیان‌ها و بخش سرمایه‌گذاری تقدیر و بر همکاری منسجم میان دانشگاه‌ها، دستگاه‌های دولتی و صنایع برای حل مشکلات تولید تأکید کرد.

کد خبر 6684214

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها