۱۲ سکه تاریخی در یک منزل شخصی در پردیسان قم کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرامرز بازگیر فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان از کشف ۱۲ سکه تاریخی در یک منزل شخصی در پردیسان خبر داد و اظهار کرد: به دنبال اعلام کلانتری ۲۴ پردیسان قم، تیمی متشکل از نیروهای یگان حفاظت با همراهی نیروهای کلانتری به محل مورد نظر مراجعه و در بازرسی از منزل یکی از شهروندان ساکن منطقه پردیسان موفق به کشف ۱۲ سکه تاریخی شدند.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان قم اظهار کرد: از این متهم که یک خانم است، ۱۰ سکه تاریخی نقره متعلق به دوره‌های هخامنشی، اشکانی و ساسانی و دو سکه مسی متعلق به دوره صفوی کشف و ضبط شد.

گردشگری و صنایع‌دستی استان قم، بازگیر تصریح کرد: سکه‌های کشف شده بعد از صورت‌جلسه تحویل معاونت میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی قم شد و متهمه بعد از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مقامات قضائی شد.