به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میدل‌ایست‌آی، «سپاستین لوکورنو»، وزیر دفاع فرانسه اعلام کرد که پاریس در حال آماده‌سازی برای تسلیح ارمنستان است.

وی که با شبکه رادیویی «فرانس‌اینفو» گفت‌وگو می‌کرد دراین‌باره گفت: ما دفتر دفاعی در کشوری افتتاح کردیم که تا به امروز وجود نداشته است؛ این دفتر دفاعی امکانی ایجاد خواهد کرد که برای بررسی نیازهای دفاعی و امنیتی ارمنستان روزانه با ارتش و مقامات این کشور در تماس باشیم.

وزیر دفاع فرانسه در ادامه افزود: در هر شرایطی ما درخواست‌های اعلام‌شده از طرف ارمنستان را بررسی می‌کنیم تا بتوانند از خودشان دفاع کنند.

امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه اوایل مهر ضمن ابراز نگرانی نسبت به احتمال حمله نظامی جمهوری آذربایجان به خاک ارمنستان پس از پیروزی برق‌آسای نیروهای باکو بر جدایی‌طلبان ارمنی در منطقه مورد مناقشه «قره باغ»، اعلام کرد که باکو مرزهای مشترک و تمامیت ارضی ارمنستان را «تهدید» می کند.

رئیس‌جمهور فرانسه این اظهارات را در یک گفت‌وگوی تلویزیونی بیان کرد. وی دراین‌باره گفت: فرانسه بسیار مراقب تمامیت ارضی ارمنستان است چرا که در معرض خطر قرار دارد؛ امروزه روسیه با جمهوری آذربایجان همدست است، ترکیه که همواره از چنین اقداماتی پشتیبانی می کند و یک حاکمیت بدون محدودیت که مرزهای ارمنستان را تهدید می کند.

این سخنان رئیس‌جمهور فرانسه همزمان با آن صورت گرفته که سفارت آمریکا در ایروان اعلام کرد هیئت کنگره آمریکا برای دیدار با مقامات ارشد ارمنستان امروز شنبه وارد ایروان شده‌اند.پیشتر نیز ارمنستان از برگزاری رزمایش نظامی مشترک با آمریکا خبر داده بود.

پیش از این، «آرارات میرزویان» وزیر خارجه ارمنستان در نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره قره‌باغ اعلام کرده بود که تاکنون ۲۰۰ غیرنظامی در عملیات اخیر جمهوری آذربایجان در قره‌باغ کشته و ۴۰۰ نفر دیگر زخمی شدند. به گفته وزیر خارجه ارمنستان، عملیات نظامی باکو در قره‌باغ همچنین منجر به آواره‌شدن بیش از ۱۰ هزار نفر شده است.

دور تازه تنش‌های نظامی در قره‌باغ از سه شنبه دو هفته پیش آغاز شد. حملات جمهوری آذربایجان به منطقه قره‌باغ پس از آن روی داد که باکو صبح روز سه شنبه مدعی شد، انفجار یک مین ضدزره جاسازی شده توسط نیروهای ارمنی، باعث انهدام یک کامیون متعلق به جمهوری آذربایجان و کشته شدن چند نیروی امنیتی این کشور شد. در این درگیری‌های نظامی، تاکنون ده‌ها نفر کشته و بیش از صدها نفر دیگر نیز از جمله ۱۲ کودک زخمی شدند.

بر اساس این گزارش، وزارت دفاع جمهوری آذربایجان روز چهارشنبه اعلام کرد، در خصوص تعلیق عملیات نظامی در قره‌باغ توافق حاصل شده است و حملات از ساعت یک عصر چهارشنبه به وقت محلی متوقف شد.

«ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه نیز چند روز پیش در اظهاراتی رسانه‌ای درباره درگیری‌های اخیر میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان اعلام کرد: نیروهای حافظ صلح روسیه در منطقه قره‌باغ در همکاری فعال با همه طرف‌های درگیر، هر اقدامی را برای محافظت از غیرنظامیان انجام می‌دهند. روسیه با همه طرف‌های درگیر در منطقه قره باغ در تماس نزدیک است و امیدوار است به زودی راه‌حلی مسالمت‌آمیز برای این مشکل پیدا شود.