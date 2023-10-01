قاچاقچی گونه های حیات وحش ملقب به «دکتر عقاب» دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد زندی پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با هوشیاری و رصد اطلاعاتی بخش فضای مجازی یگان حفاظت محیط زیست استان تهران، قاچاقچی گونه‌های حیات وحش که از طرق مختلف به ویژه آگهی در فضای مجازی اقدام به فروش گونه‌های ارزشمند و نادر حیات وحش ایران بخصوص پرندگان شکاری و همچنین برخی گونه‌های «سایتیس» می‌کرد طی عملیات مأموران اجرایی یگان حفاظت استان دستگیر شد.

وی در تشریح این خبر با اشاره به اینکه این فرد متخلف و سابقه دار با اقدام به درج آگهی و نمایش‌های خاص، گونه‌های ممنوعه و در حال انقراض و یا حمایت شده را خرید و فروش می‌کرد، افزود: پس از اخذ دستور قضائی، مأموران اجرایی محیط زیست ضمن ورود به سکونت گاه این فرد، اقدام به بازرسی محل و دستگیری متخلف کردند.

زندی با تاکید بر اینکه محل نگهداری گونه‌های حیات وحش توسط این فرد از مدتی قبل با هماهنگی‌های لازم تحت نظر و رصد یگان حفاظت محیط زیست استان تهران بود، گفت: مأموران در بازرسی از سکونت گاه این متخلف ۷ جانور مشتمل بر گونه‌هایی همچون بالابان، عقاب طلایی، عقاب پرپا، لیل، راکون، گربه وحشی و همچنین چهار تاکسیدرمی از گونه‌های بالابان، شاهین، ترم تای به همراه پنج عدد چشم بند مخصوص حمل پرندگان شکاری را کشف و ضبط کردند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران با بیان اینکه این متخلف ملقب به «دکتر عقاب» بوده و فعالیت گسترده ای در فضای مجازی داشته، اظهار داشت: فرد دستگیر شده در فضای مجازی ضمن نمایش گونه‌های حیات وحش و پرندگان کمیاب، اقدام به خرید و فروش و قاچاق گونه‌ها به کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز می‌کرد.

زندی با تاکید بر اینکه متخلف پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی و تحویل شد، اظهار داشت: گونه‌های جانوری کشف شده برای بررسی سلامت و قابلیت بازگشت به طبیعت به مراکز نگهداری حیات وحش و کلینیک‌های مربوطه تحویل داده شدند.

وی با اشاره به اینکه همچنین از ابتدای سال تاکنون ۷ عملیات مشابه در برخورد با متخلفان قاچاق پرندگان توسط مأموران یگان حفاظت استان صورت گرفته و تعداد ۴ نفر دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شدند، افزود: در علمیات های مذکور در مجموع تعداد ۲۱ پرنده شکاری شامل سارگپه، دلیجه، کرکس، عقاب، جغد و سایر پرندگان شکاری کشف و ضبط شد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده خرید و فروش، نگهداری و یا شکار غیرمجاز گونه‌های حیات وحش، موضوع را از طریق سامانه تلفنی ۱۵۴۰ سازمان حفاظت محیط زیست و یا شماره تماس ۷۷۳۵۹۵۶۴ یگان حفاظت محیط زیست استان تهران اطلاع دهند.