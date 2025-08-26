جمع‌ آوری گونه ‌های جانوری وحشی از بازار پرندگان و رهاسازی در طبیعت

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد زندی فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران، با بیان اینکه در عملیاتی نیروهای یگان موفق به کشف یک قلاده میمون، یک قلاده راکون، دو قطعه خارپشت، یک قطعه زاغ گردن بور و دو بطانه سنجاب شدند، بیان داشت: این گونه‌ها پس از جمع آوری به منظور نگهداری و تیمار به مرکز بازپروری حیات وحش پارک پردیسان منتقل شدند.

وی ادامه داد: همچنین در جریان این عملیات، ۲۰ قطعه سار و سه قطعه کبک که قابلیت بازگشت به طبیعت داشتند، طی صورتجلسه ای در زیستگاه طبیعی خود رهاسازی شدند.

زندی با تأکید بر برخورد قاطع با متخلفان خرید و فروش غیرقانونی حیات وحش خاطرنشان کرد: حفاظت از گونه‌های جانوری وحشی وظیفه‌ای همگانی است و هرگونه نگهداری، خرید و فروش و یا قاچاق این گونه‌ها بدون مجوز قانونی تخلف محسوب می‌شود و پیگرد قضائی دارد.