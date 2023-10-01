به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فرشیدی، بعد از ظهر یکشنبه ۹ مهر ۱۴۰۲، در نشست خبری روز جهانی قلب و هفته ملی سالمندی، افزود: در حال حاضر ۲۵ درصد جمعیت کشورمان را افراد سالمند تشکیل می‌دهند و هر روز به این آمار افزوده می‌شود.

وی با اشاره به برنامه‌های وزارت بهداشت برای افراد سالمند جامعه، گفت: یکی از طرح‌های ما رسیدگی به سالمندان است، اگر سالمند در خانه داشته باشیم، باید فرد آموزش دیده و آشنا به امور سالمندی از وی نگهداری کند و این فرد باید ویژگی‌های لازم را داشته باشد. در این زمینه می‌خواهیم تا طرح آموزشی دو ساله کاردانی سالمندیاری داشته باشیم، آن هم نه صرفاً به این صورت که دانشجو در دانشگاه بنشیند بلکه باید چیزی بین سیستم بهورزی و آموزش آکادمیک را دنبال کنیم؛ یعنی کارهای نظری و عملی کنار هم باشد. دو سال دوره بهورزی عمدتاً در خانه بهداشت با کارهای عملی است و باید دنبال پوشش بیمه‌ای این خدمات باشیم و این طرح باید بررسی شود.

فرشیدی در ادامه به طرح بسیج ملی کنترل قند و فشارخون تمامی افراد بالای ۲۰ سال اشاره کرد و افزود: این طرح طی روزهای آتی در کل کشور اجرایی خواهد شد و جزئیات آن متعاقباً اعلام می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت سلامت خانواده، گفت: مهم‌ترین برنامه سلامت خانواده در سال آینده کنترل بیماری‌های غیرواگیر است که از تأثیر آلودگی هوا تا تصادفات بر بروز بیماری‌ها را دنبال می‌کند.

فرشیدی با عنوان این مطلب که بیش از ۴۰ درصد مرگ و میرهای ناشی از بیماری‌های غیرواگیر مربوط به بیماری‌های قلبی است، افزود: بیماری‌های قلبی اگر کنترل نشوند هزینه بسیار زیادی دارند. یک سکته قلبی اگر سر زمان خود عمل نشود، فرد باید یا تمام عمر دارو بخورد و یا پیوند قلب شود و حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان هزینه دارد و این معضل هم جدا از آسیب‌های از کار افتادگی است‌.

معاون وزیر بهداشت در ادامه بر لزوم عدم مصرف مواد دخانی در جامعه تاکید کرد و گفت: ۱۴ درصد جمعیت مصرف روتین دخانیات دارند که ۲ درصد آنها خانم هستند.

وی با اشاره به اینکه در حدود ۳۱ درصد جمعیت بالای ۳۰ سال و ۲۳ درصد جمعیت بالای ۱۸ سال و ۶۵ درصد افراد بالای ۶۰ سال پرفشاری خون دارند، افزود: ۹۰ درصد علت دیالیز بیماران، پرفشاری خون است و باید به دنبال کنترل دو بیماری هم زمان فشارخون و دیابت باشیم.

فرشیدی درباره ورود دو واکسن جدید به برنامه کشوری واکسیناسیون، گفت: واکسن پنوموکوک اگر وارد برنامه ایمن سازی کشوری شود، سالی ۱۵۰۰ مرگ را کم می‌کند و واکسن روتاویروس هم ۱۰ هزار بستری سالانه کودکان را کاهش می‌دهد، ولی حدود ۲.۵ همت هزینه دارد. البته دولت تصمیم دارد این دو واکسن به برنامه کشوری اضافه شود.