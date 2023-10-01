باید از امروز آماده گذر از دوره اوج مصرف سال آینده شویم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، علی اکبر محرابیان در همایش سراسری مدیران ارشد وزارت نیرو گفت: دو سال از عمر دولت مردمی سیزدهم می‌گذرد و اکنون فرصت خوبی برای مرور عملکرد وزارت نیرو در این بازه زمانی دو ساله است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در این دو سال مدیران و کارشناسان و کارگران فعال در صنعت آب و برق کشور در کنار یکدیگر نقش برجسته و پررنگی در خدمت‌رسانی به مردم عزیز کشورمان ایفا کردند.

وزیر نیرو ادامه داد: در زمانی که برنامه رأی اعتماد را برای مجلس ارائه می‌کردیم، بسیاری عقیده داشتند که این برنامه در شرایط حاضر دست نیافتنی است، اما اکنون و در پایان دو سال از عمر دولت سیزدهم بررسی‌ها نشان می‌دهد که در بسیاری از بخش‌ها از برنامه ارائه شده جلوتر هستیم و در برخی نیز متناسب با برنامه در حال حرکت هستیم.

وی با تاکید بر اهمیت نقش رسانه در اطلاع رسانی صحیح و دقیق برنامه‌ها و گزارش عملکردهای صنعت آب و برق اضافه کرد: مردم همان‌طور که به آب و برق پایدار برای تأمین نیازهای خود در بخش‌های مختلف نیاز دارند، به اطلاع‌رسانی دقیق و صحیح در مورد عملکردها و برنامه‌ها نیاز دارند که هم باعث همراهی بیشتر آن‌ها با صنعت آب و برق خواهد شد و هم به افزایش امید و سرمایه اجتماعی وزارت نیرو کمک می‌کند.

محرابیان با اشاره به ضرورت تعامل و همراهی مستمر و مطلوب شرکت‌های تابعه وزارت نیرو با سایر نهادهای اجرایی، نظارتی و قانون گذار بیان کرد: با شکل‌گیری تعامل خوب میان شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو با سایر نهادها می‌توانیم شاهد حل و فصل بسیاری از مشکلات و سو تفاهم‌ها باشیم و زمینه برای پیشبرد سریع‌تر برنامه‌ها محقق می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مسئله افزایش بهره‌وری و ضرورت توجه به آن اشاره کرد و افزود: بهره‌وری پرچم‌دار جبران بسیاری از نارسایی‌ها و کاستی‌ها در بخش‌های مختلف است و از این مسیر می‌توان با کم‌ترین هزینه و سرمایه گذاری بیشترین ارزش آفرینی را ایجاد کرد که نتیجه آن صرفه‌جویی در منابع ملی در عین افزایش میزان تولید و خدمات رسانی است.

وزیر نیرو در همین رابطه تصریح کرد: وزارت نیرو در دو سال گذشته از طریق افزایش بهره‌وری بسیاری از مشکلات و کمبودها را مرتفع کرده است، اما همچنان در این حوزه جای کار فراوانی وجود دارد که لازم است مدیران ارشد وزراتخانه به این موضوع توجه کافی را داشته باشند.

وزیر نیرو با اشاره به ضرورت توجه به موضوع جوانگرایی و تربیت مدیران جوان در وزارت نیرو افزود: مدیران وزارتخانه باید به موضوع جوانگرایی توجه ویژه داشته باشند و در حوزه‌ای که فعالیت می‌کنند نسبت به تربیت مدیران جوان اقدام کنند.

وی همچنین با اشاره به ضرورت توجه به مصوبات سفرهای استانی افزود: مصوبات سفرهای استانی در واقع برنامه و پروژه‌هایی است که پیش از انجام سفر از درون مطالعات و کار کارشناسی دقیق استخراج شده است و جدا از این مسئله این مصوبات تعهداتی است که بر عهده وزارتخانه است و مردم از ما در این رابطه انتظار دارند، لذا باید در اولویت اقدامات قرار بگیرند تا در موعد مقرر اجرایی و نهایی شوند.

محرابیان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مدیریت مصرف برق در دولت سیزدهم پرداخت و گفت: اکنون و پس از عبور از اوج بار مصرف برق فصل تابستان لازم است تا ضمن شناسایی و جبران نقاط ضعف آماده اوج بار مصرف سال آینده شویم.

محرابیان همچنین در بخش پایانی سخنان خود به موضوع مدیریت توأمان آب و برق اشاره کرد و ادامه داد: مدیریت تعاملی و توأمان آب و برق که یکی از دستورکارهای جدی وزارت نیرو در دولت سیزدهم است، می‌تواند باعث شود تا این دو صنعت از ظرفیت‌های یکدیگر حداکثر استفاده را ببرند که در مجموع به افزایش کارآمدی و خدمات رسانی منجر خواهد شد.

بنا بر این گزارش وزیر نیرو در این مراسم از مدیران برتر صنعت آب و برق در اجرای برنامه‌های عبور از اوج مصرف دوره گرم سال تقدیر کرد.