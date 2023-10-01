حل مشکلات مردم عین معروف است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام بهنام دلریش علیمردان ظهر یکشنبه در سومین جلسه شورای فرهنگی دستگاه های تابعه وزارت ارتباطات در آذربایجان غربی ضمن تشکر از دغدغه فرهنگی مدیرکل ICT استان، سایر مدیران و دبیران شورای فرهنگی این حوزه گفت: پرداختن به وظیفه اصلی سازمان، حرکت در این راستا و مرتفع کردن مشکلات مردم از مصادیق اصلی معروفات در دستگاه های اجرایی استان است.

وی ضمن اشاره به وسعت دید ستاد در بحث امر به معروف و نهی از منکر افزود: دیدگاه ما باید در خصوص امر به معروف و نهی از منکر به پهنای تمام معروفات و به پهنای تمام منکرات باشد و نه صرفاً به چند موضوع خاص بسنده شود.

حجت الاسلام دلریش اضافه کرد: توسعه ارتباطات در روستاهای کم برخوردار، حل مسائل و مشکلات مناطق محروم مصداق معروف در حوزه ارتباطات است و گر نه رعایت و پرداختن به بحث عفاف و حجاب و یا سایر معروفات و پرهیز از منکرات اولیه ترین موارد مورد انتظار از دستگاه های اجرایی استان است.

دبیر ستاد امر به معروف آذربایجان غربی تصریح کرد: انتظار ستاد امربه معروف و نهی از منکر از دستگاه ها نسبت به حوزه فعالیت و رسالت عملکرد آنهاست و برای همه ادارات و دستگاه ها نسخه واحد نمی پیچیم.