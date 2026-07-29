https://mehrnews.com/x3cHf9 ۸ مرداد ۱۴۰۵، ۲:۲۳ کد مطلب 6903421 استانها مرکزی استانها مرکزی ۸ مرداد ۱۴۰۵، ۲:۲۳ حضور حماسی خمین در صد و پنجاه و یکمین شب بیعت با رهبر انقلاب خمین- در این ویدئو حضور حماسی خمین در صد و پنجاه و یکمین شب بیعت با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 7 MB کد مطلب 6903421 کپی شد مطالب مرتبط حماسه حضور مردم دیار آفتاب در حمایت از ولایت فقیه به ۱۵۱ شب رسید صد و پنجاهمین اجتماع حماسی مردم محلات در بیعت با رهبری حضور پرشور مردم گالیکش در اجتماع شبانه صد و پنجاه و سومین شب بیعت مردم دیار آفتاب با رهبر معظم انقلاب دیار آفتاب؛ تبلور صد و پنجاهمین شب حماسه و مقاومت اقامه نماز استغاثه به ساحت امام زمان (عج) و اجتماع حماسی مردم خمین برچسبها خمین تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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