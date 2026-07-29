https://mehrnews.com/x3cHf3 ۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۴۸ کد مطلب 6903415 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۴۸ وضعیت تردد در مرز خسروی در بامداد پنجشنبه کرمانشاه- با توجه به حضور گسترده مردم در مرز خسروی در بامداد پنجشنبه، تردد به صورت روان جریان دارد. دریافت 35 MB کد مطلب 6903415 کپی شد مطالب مرتبط وضعیت تردد زائران اربعین از مرز خسروی؛ شامگاه چهارشنبه فرماندار قصرشیرین: مدیریت ترافیک خسروی برای جلوگیری از نارضایتی است رئیس ستاد بازسازی عتبات: ذخایر آب، یخ و نان مرز خسروی پایدار است داودی: آبرسانی به زائران در خسروی بدون وقفه ادامه دارد حبیبی: رضایت زائران، بهترین پاداش خادمان اربعین در مرز خسروی است برچسبها مرز خسروی اربعین 1405 کرمانشاه
نظر شما