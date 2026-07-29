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۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۴۸

وضعیت تردد در مرز خسروی در بامداد پنجشنبه

وضعیت تردد در مرز خسروی در بامداد پنجشنبه

کرمانشاه- با توجه به حضور گسترده مردم در مرز خسروی در بامداد پنجشنبه، تردد به صورت روان جریان دارد.

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کد مطلب 6903415

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    نظرات

    • حمید رضا IR ۱۱:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
      1 0
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      انشاالله همه زوارارباب ازمرزخسروی دروازه کربلاوکلیه مرزهای خروجی دیگردرکمال صحت و سلامت به شهرهای زیارتی عراق مشرف ومجددبه کشور بازگردند
    • حمید رضا IR ۱۳:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
      1 0
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      نباید بزاریم هیچ کدام از زوارازشهرواستان ما ناراضی به کربلای معلی مشرف وبازگردند

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