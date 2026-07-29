به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ضیاءالدین آل علی شامگاه چهارشنبه در تجمع شبانه مردم لاهیجان با تمجید از حضور مردم در بیش از صد و پنجاه شب و لزوم حضور در میدان، گفت: رهبر شهید ما در سال ۱۴۰۲ در دیدار با مردم قم، آحاد مردم از جمله مجریان، مدیران سیاسی، مراجع، مسئولان و هرکسی که مخاطب دارد را به حضور در میدان ها توصیه می کند.

وی با اشاره به اینکه باید مردم در شرایط جنگ و تحریم بیش از پیش، کمک حال هم باشند، گفت: باید مراقب باشیم در اوج اینکه مظلوم هستیم، ظالم نباشیم. یعنی اینکه کشور ما، استان ما، شهر ما، روستای ما و محله ما باید یکدست برای اعتلای پرچم قدم برداریم. نباید به بهانه جنگ یا تورم، هزینه ها را چندین برابر کنیم. دستگاه های مختلف و افرادی که در بحث معیشت تاثیرگذار هستند باید توجه بیشتری کنند.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه لاهیجان در ادامه با بیان اینکه باید پرچم و مشت آحاد مسلمانان در مقابل استکبار بالا باشد و مقاومت ادامه داشته باشد، گفت: مشکلات اقتصادی سالهاست وجود دارد و مسئولان در تلاشند ولی باید پرچم حفظ شود. کل دنیا امروز نگاهش به سمت ایران است که آیا این مقاومت ادامه دار خواهد بود یا خیر.

وی ادامه داد: دشمنان انتظارشان این بود که با به شهادت رساندن رهبر ما پرچم به زمین بیفتد، اما مردم با شعار هیهات من الذله مسیر را با قدرت ادامه دادند.

حجت الاسلام آل علی در پایان با اشاره به حملات وحشیانه شب گذشته آمریکا و عربستان سعودی به کشور عراق و به شهادت رسیدن نیرو های مقاومت ایرانی و عراقی، گفت: اظهار عجز نخست وزیر عراق در دیدار با رئیس جمهور فاسد آمریکا سودی برایش نداشت و مزدش همین حملات دیشب آمریکا به کشورش بود.