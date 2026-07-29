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۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۴۳

چارچوب هماهنگی: عراق نباید به صحنه درگیری منطقه‌ای و جهانی تبدیل شود

چارچوب هماهنگی: عراق نباید به صحنه درگیری منطقه‌ای و جهانی تبدیل شود

چارچوب هماهنگی عراق حملات آمریکا و عربستان به خاک این کشور را نقض آشکار حاکمیت عراق دانست و تأکید کرد که بغداد نباید به صحنه درگیری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، چارچوب هماهنگی گروه‌های شیعه عراق نشست فوق‌العاده‌ای را در کاخ دولت برای بررسی حملات آمریکا و عربستان به خاک این کشور برگزار کرد.

این ائتلاف سیاسی در بیانیه‌ای، حملات صورت‌گرفته به خاک عراق را محکوم و اعلام کرد که این تجاوز، نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور است.

چارچوب هماهنگی عراق همچنین با ابراز تعجب از وقوع این حملات، تأکید کرد که این اقدام در شرایطی صورت گرفته است که دولت عراق سیاستی متوازن مبتنی بر همکاری با کشورهای منطقه‌ و جامعه بین‌المللی در پیش گرفته است.

در ادامه این بیانیه آمده است که امنیت و حاکمیت عراق تحت هیچ شرایطی قابل خدشه یا تجاوز نیست و این ائتلاف با تبدیل شدن عراق به عرصه درگیری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی مخالف است.

چارچوب هماهنگی عراق همچنین تأکید کرد که حملات انجام‌شده علیه عراق و نقض حاکمیت این کشور، نه‌تنها کمکی به تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای کاهش تنش نمی‌کند، بلکه موجب پیچیده‌تر شدن اوضاع و تهدید امنیت و ثبات در سراسر منطقه خواهد شد.

کد مطلب 6903411

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    نظرات

    • IR ۰۸:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
      0 0
      پاسخ
      عراق به صحنه درگیری تبدیل بشه ،این کار باعث،پیچیده تر شدن اوضاع میشه که به نفع هیچ کس نیست ،جنگ برای هیچ کس خوب نیست

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