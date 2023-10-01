به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «ریشی سوناک»، نخستوزیر انگلیس اظهارات وزیر دفاع خود را رد و مدعی شد که هیچ نیرو و سرباز انگلیسی برای شرکت در جنگ به اوکراین اعزام نخواهد شد.
ریشی سوناک با بیان اینکه «هیچ سرباز انگلیسی برای نبرد در جنگ کنونی (در اوکراین) فرستاده نخواهد شد.» افزود که آموزش نظامیان اوکراینی توسط مربیان انگلیسی در حد ایده امکانپذیر است، اما این مسئلهای بلندمدت است و نه اکنون و در همین لحظه.
ریشی سوناک با بیان اینکه «هیچ سرباز انگلیسی برای نبرد در جنگ کنونی (در اوکراین) فرستاده نخواهد شد.» افزود که آموزش نظامیان اوکراینی توسط مربیان انگلیسی در حد ایده امکانپذیر است، اما این مسئلهای بلندمدت است و نه اکنون و در همین لحظه.
وی درباره اظهارات دیروز وزارت دفاع انگلیس افزود: آنچه وزیر دفاع گفته این است که ممکن است که روزی در آینده این امکان برای ما ایجاد شود که برای آموزش اوکراینیها کاری انجام دهیم. فکر میکنم در این زمینه گزارشهای نادرستی منتشر شده است.
ساعاتی پیش «دیمیتری مدودف»، معاون رئیس شورای امنیت ملی و رئیسجمهور سابق روسیه هشدار داد که نیروهای اعزامی انگلیس به اوکراین اهداف مشروع ارتش روسیه هستند و بیرحمانه نابود خواهند شد. وی با انتشار پیامی در کانال تلگرامی خود تأکید کرد چنین اقداماتی از طرف غرب جنگ جهانی سوم را نزدیکتر میکند.
مدودف دراینباره افزود: این اقدام موجب میشود که آموزشدهندگان آنها (نیروهای نظامی انگلیس در اوکراین) به اهداف مشروع نیروهای نظامی روسیه تبدیل شوند و باید بدانند که آنها بیرحمانه نابود خواهند شد؛ نه به عنوان مزدور، بلکه به عنوان متخصصان انگلیسی ناتو.
همچنین «مارجوری تیلور گرین»، نماینده مجلس نمایندگان آمریکا هم در واکنش به تصمیم دولت انگلیس برای اعزام نیروهای زمینی به اوکراین اعلام کرد که لندن با این اقدام جنگ جهانی سوم را آغاز خواهد کرد.
تیلور گرین با انتشار متنی در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) نوشت: آنها جنگ جهانی سوم را شروع خواهند کرد. آمریکا نمیتواند در چنین چیزی مشارکت کند. هیچ نیروی نظامی آمریکایی در اوکراین حضور ندارند. وی در ادامه افزود آمریکا به جای حمایت از اوکراین باید از مرزهای خود حفاظت کند.
«گرانت شاپس»، وزیر دفاع جدید انگلیس دیروز در گفتوگو با روزنامه «تلگراف» اعلام کرد که این کشور برای نخستین بار تصمیم دارد نیروی نظامی به اوکراین اعزام کند. وی مدعی شد که این نیروهای زمینی برای آموزش نیروهای نظامی اوکراین در میدان نبرد به کییف اعزام میشوند.
شاپس که هفته گذشته با «ولودیمیر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین در کییف دیدار و گفتوگو کرد، دراینباره اضافه کرد که این ابتکار پیشنهادی در حال بررسی است و با هدف کاهش اتکای انگلیس و سایر اعضای ناتو به پایگاههای موجود است.
به نوشته اسپوتنیک، برنامه آموزشی برای ارتش اوکراین، که توسط ده کشور دیگر حمایت میشود، مهارتهای ضروری را برای بیش از ۲۶۵۰۰ نیروی استخدام شده اوکراینی فراهم کرده است. بنابر اعلام وزارت دفاع انگلیس پیشبینی میشود تا پایان امسال، در چارچوب این برنامه آموزشی بیش از ۳۰۰۰۰ سرباز اوکراینی آموزش ببینند.
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