به گزارش خبرگزاری مهر، وب‌سایت نشریته «پولیتیکو» اعلام کرد که «امانوئل ماکرون»، رئیس‌جمهور فرانسه و «ریشی سوناک»، نخست‌وزیر انگلیس به دلیل آنچه «مشغله کاری» گفته شده در نشست امسال مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت نخواهند کرد.

علاوه بر سران انگلیس و فرانسه، شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، و نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند (بهارات) نیز به دلایل گوناگون در هفتادوهشتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک شرکت نمی‌کنند.

به نوشته پولیتیکو، غیبت سوناک با توجه به اینکه این اولین مجمع عمومی او از زمان تصدی نخست‌وزیری انگلیس است، شگفت‌آورتر است. با این حال، سوناک و حزب محافظه‌کار او اخیراً در نظرسنجی‌ها شکست خورده‌اند که نشان‌دهنده مشکلات انتخاباتی پیش رو و افزایش تمرکز داخلی است.

پیش از این «آنتونیو گوترش»، دبیرکل سازمان ملل اعلام کرده بود که ۱۴۰ نفر از سران جهان در هفتاد و هشتمین دوره سازمان ملل شرکت می‌کنند؛ اکنون بشریت به علت تشدید تغییرات آب و هوایی و افزایش درگیری‌ها با چالش‌های بزرگی رو به رو است و مردم برای خروج از این بحران‌ها از رهبران خود توقع راهکار دارند.

گوترش با اشاره به پیامدهای جنگ اوکراین و روسیه به‌ویژه برای امنیت غذایی، درباره جهانی که «از نظر ژئوپلیتیک چندتکه‌شده» ابراز تأسف کرد و گفت که این چنددستگی قدرت برخورد با بحران‌ها را کاهش می‌دهد.