وقوع ۸ هزار فقره حوادث آب در استان زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا جزء‌قاسمی گفت: مرکز ارتباط با مشتریان این شرکت در نیمه نخست سال جاری بیش از ۱۹۲ هزار تماس مشترکان استان زنجان را پاسخگویی و رسیدگی کرده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان اظهار کرد: از این تعداد تماس، بیش از ۵۳ هزار تماس به صورت مستقیم و توسط کارشناسان مرکز ارتباط با مشتریان پاسخگویی شده است.

وی بیشترین دلیل تماس با مرکز ارتباط با مشتریان آبفا زنجان را به ترتیب ارتباط با سامانه گویا، اعلام شکستگی و دریافت خدمات امور مشترکان اعلام کرد.

جزء‌قاسمی با اشاره به نوسان فشار شبکه در روزهای گرم سال که سبب افزایش آمار حوادث در تابستان می‌شود، گفت: بیشترین حوادث آب شهر زنجان به ترتیب در ماه‌های شهریور، مرداد و تیر به وقوع پیوسته است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان بیان کرد: بیشترین تعداد حوادث و اتفاقات آب در بین شهرهای استان نیز به ترتیب مربوط به شهرهای زنجان، ابهر و خرمدره است.

وی تعداد حوادث و اتفاقات آب شهر زنجان در نیمه نخست امسال را نیز بیش از ۳ هزار فقره اعلام کرد و گفت: اوج تماس مشترکان با مرکز ارتباط با مشتریان بین ساعات ۹ صبح تا ۱۳ بعد از ظهر است.

جزء‌قاسمی تعداد کل حوادث و اتفاقات آب در استان زنجان طی ۶ ماهه سال‌جاری را بیش از ۸ هزار فقره اعلام کرده و گفت: بیشترین تعداد حوادث به تفکیک نوع، مربوط به حوادث انشعابات، شبکه توزیع و خطوط انتقال بود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان به حوادث فاضلاب نیز اشاره کرده و افزود: تعداد کل حوادث فاضلاب در نیمه نخست امسال ۴۱۲ فقره بوده است که بیشترین تعداد این حوادث به ترتیب در شهرهای زنجان، ابهر و دندی رخ داده است.