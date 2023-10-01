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۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۹:۳۸

فرمانده انتظامی ملارد خبر داد؛

دستگیری ۱۳ خرده فروش موادمخدر در ملارد

دستگیری ۱۳ خرده فروش موادمخدر در ملارد

ملارد- فرمانده انتظامی ملارد از دستگیری ۱۳ خرده فروش و کشف ۴۷۷ گرم انواع مواد مخدر در هفته گذشته در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ منصور خدایی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران از دستگیری خرده فروشان مواد مخدر در ملارد خبر داد.

خدایی گفت: پلیس ملارد در قالب برنامه هماهنگ شده و در راستای اجرای طرح آرامش، موفق به دستگیری ۱۳ نفر خرده فروش و کشف ۴۷۷ گرم انواع مواد مخدر در یک هفته گذشته شده است.

وی افزود: در پی این دستگیری‌ها و کشفیات، قاچاقچیان و توزیع کنندگان پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی ملارد در پایان عنوان کرد: اولویت اصلی پلیس برخورد قاطعانه با متخلفان و هنجارشکنان بوده و با همکاری مردم و ارائه برنامه ریزی شاهد کاهش ناهنجاری‌ها و همچنین افزایش امنیت مطلوب در جامعه خواهیم بود.

کد مطلب 5900448

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    نظرات

    • IR ۰۹:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۱
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      خدا خیرتون بده

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