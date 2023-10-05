به گزارش خبرنگار مهر، دومین پیشهمایش «مرجع مجاهد» با هدف گرامیداشت یاد آیتاللهالعظمی سیدعبدالله شیرازی بعد از ظهر پنجشنبه با حضور علما، روحانیون، ائمه جمعه استان فارس، فرمانده انتظامی استان فارس، مدیران و مسؤولان اداره کل تبلیغات اسلامی فارس، فرمانده سپاه فجر، رئیس کل دادگستری فارس، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان، مدیر حوزه علمیه فارس و جمعی از مدیران استانی در دارالعباده حرم مطهر شاهچراغ (ع) شیراز برگزار شد.
آیتالله احمد بهشتی عضو مجلس خبرنگان رهبری، آیتالله دژکام نماینده ولی فقیه در فارس، آیتالله سید شرفالدین ملک حسینی نماینده مردم کهگیلویه و بویراحمد در مجلس خبرگان رهبری، استاندار فارس و حجت الاسلام و المسلمین محی الدین طاهری دبیر جامعه روحانیت شیراز و مسؤول برگزاری این همایش از جمله سخنرانان این مراسم بودند.
در حاشیه این برنامه که در راستای بزرگداشت چهلمین سالگرد ارتحال فقیه و مرجع مبارز آیتاللهالعظمی سید عبدالله شیرازی برگزار شد پیام آیتالله مکارم شیرازی مجتهد و مرجع تقلید تشیع و همچنین پیام آیت الله جوادی آملی قرائت شد.
تهران پس از شیراز میزبان سومین پیشهمایش «مرجع مجاهد» خواهد بود و در نهایت اوایل سال آینده، همایش بینالمللی مرجع مجاهد در شهر مشهد مقدس با حضور چهرههای برجسته جهان اسلام و مذهب تشیع برگزار میشود.
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