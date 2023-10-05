به گزارش خبرگزاری مهر، رسول تقی پور، روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: از این تعداد ۳۰ نفر از زندان تبریز و ۳۰ نفر از زندان‌های شهرستان‌های استان آزاد و به کانون گرم خانواده خود بازگشتند.

وی اظهار کرد: جمع کل مبلغ بدهی این تعداد از زندانیان ۷۱۰ میلیارد ریال بود که ۶۳۰ میلیارد ریال از طریق تأیید اعسار توسط مراجع قضائی، ۳۵ میلیارد ریال کمک ویژه (بلاعوض)، ۳۰ میلیارد ریال از طریق تسهیلات و بقیه از سایر منابع تأمین شد.

مدیر ستاد دیه آذربایجان شرقی گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون ۳۸۳ زندانی جرایم غیرعمد و محکومان مالی از زندان‌های استان آزاد شدند که کل مبلغ بدهی این تعداد چهار هزار و ۲۳۰ میلیارد ریال بود.

تقی پور، با قدردانی از خیران استان در آزادسازی زندانیان غیرعمد، ادامه داد: برای آزادی این تعداد زندانی ۲۱۰ میلیارد ریال بصورت کمک ویژه (بلاعوض) پرداخت شده است.