کنعانی حمله تروریستی به مراسم ارتش سوریه را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان، حمله تروریستی امروز به مراسم فارغ التحصیلی افسران ارتش سوریه در استان حمص این کشور را که به شهادت ده‌ها تن از افراد نظامی و غیرنظامی انجامید، به شدت محکوم کرد.



سخنگوی وزارت امور خارجه این حادثه را به دولت، ارتش و ملت کشور دوست و برادر جمهوری عربی سوریه و کلیه بازماندگان شهدا تسلیت گفت و برای مجروحان شفای عاجل مسئلت کرد.



کنعانی مسئولیت این رخداد غم‌انگیز را متوجه حامیان خارجی گروه‌های تروریستی دانست و از نهادهای مسئول بین‌المللی بویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست به مسؤلیت خود در این زمینه عمل نمایند.

