مصدومیت مغانلو غیرقابل پیش بینی بود

به گزارش خبرنگار مهر، ژوزه مورایس سرمربی تیم فوتبال سپاهان شامگاه شنبه پس از پیروزی برابر صنعت نفت آبادان در نشست خبری این مسابقه اظهار داشت: شروع خوبی در این مسابقه داشتیم و بازیکنان توانستند کیفیت تیمی خوبی از نظر هجومی و دفاعی به نمایش بگذارند و باید بگویم باعث افتخار است که چنین بازی از تیم خودم مشاهده کردم.

وی با اشاره به حضور هواداران در این مسابقه ادامه داد: از هواداران تیم تشکر می‌کنم که مشتاقانه تیم را حمایت می‌کنند.

سرمربی تیم سپاهان تصریح کرد: این مسابقه برای ما بازی ساده‌ای نبود؛ صنعت نفت تیم خوبی بود و نباید برد پرگل در این بازی را دلیل بر ساده آن تلقی کرد.

وی افزود: من بابت این برد خوشحالم؛ باید از بازیکنان تعویضی تشکر کنم آنها علی رغم مصدومیت‌ها و مشکلات‌شان در این بازی حضور پیدا کردند.

مورایس بیان کرد: ما همیشه تلاش کردیم بهترین عملکرد خودمان را ارائه دهیم؛ تیم مقابل ما امروز تیم قابل احترامی بود.

وی گفت: برخی بازیکنان ما در این بازی به تازگی از بند مصدومیت رها شده بودند، به طور قطع افتی که در نیمه دوم شاهد بودیم در بازی‌های آینده تکرار نمی‌شود.

سرمربی زردپوشان اصفهانی با اشاره به دبل آل کثیر در این مسابقه عنوان کرد: آل‌کثیر ۲ گل زد و با تمرکز در تیم جای گرفت؛ حضور او امروز به عملکرد ما کمک کرد. باید توجه داشت که همه بازیکنان برای من مهم هستند اما برخی در شرایط خاص مهم‌تر هستند.

مورایس خاطرنشان کرد: در حال حاضر متأسفانه مغانلو دچار مصدومیت شده اما امیدوارم سریع‌تر شاهد برگشت او به ترکیب تیم باشیم. باید تاکید کرد که روی بازیکنان مصدوم نمی‌توانیم حساب کنیم.