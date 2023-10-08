سارق ۳۰ ساله در شاهرود دستگیر شد/ اعتراف به ۲۰ فقره سرقت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید علی میر احمدی شامگاه یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی استان سمنان با بیان اینکه سارق امکان خصوصی در شاهرود دستگیر شد، ابراز داشت: جرم این سارق سی ساله سرقت از ساختمان‌های نیمه‌کاره و اجناس فروشگاه‌ها در شاهرود بوده است.

وی ضمن بیان اینکه با توجه به انجام سرقت‌های سریالی از ساختمان‌های نیمه‌کاره موضوع در دستور کار رسیدگی پلیس شاهرود قرار گرفت، افزود: پلیس در پی تحقیقات و با استفاده از شگردهای خاص توانست این فرد را شناسایی و دستگیر کند.

جانشین فرمانده انتظامی استان سمنان با بیان اینکه دستگیری این سارق طی یک عملیات پیچیده و غافلگیرانه انجام شد، ابراز داشت: این متهم در مقر پلیس به ۲۰ فقره سرقت از اماکن خصوصی در سطح شهر اعتراف کرده است.

میر احمدی با بیان اینکه متهم با دستور قضائی روانه زندان شد، اضافه کرد: از شهروندان در خواست می‌شود به محض مشاهده هر گونه رفت و آمد مشکوک مراتب را بلافاصله با نیروی انتظامی در میان قرار دهند تا موضوع رسیدگی شود.