تشکیل مجمع خیرین در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدحسین حسینی، یکشنبه شب در همایش تجلیل از خیرین استان کردستان و آزادی ۷ زندانی محکوم به قصاص و ۱۸۶ زندانی جرایم غیرعمد در استان، اظهار کرد:: ما انسان‌ها به عنوان خلیفه‌الله در زمین باید طوری رفتار کنیم تا اسماً الهی در وجود ما ظهور و بروز پیدا کند.

وی افزود: در مراسم امروز شاهد حضور انسان‌هایی هستیم که چندین اسماً الهی را در وجود خود دارند، بنابراین تجلیل از خیرین و نیکوکارانی که در طول سال در مراسم مختلف از جمله جشن گلریزان آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد نقش داشته‌اند، از وظایف ماست.

رئیس کل دادگستری استان کردستان با اشاره به اهتمام خیرین استان به حل و فصل مشکلات مردم، بیان کرد: خیرین استان کردستان در بیشتر عرصه‌های اجتماعی استان مثمر ثمر بوده و نقش‌آفرینی می‌کنند.

وی گفت: به لحاظ حجم ورودی پرونده‌ها در دادگستری و شوراهای حل اختلاف، بخشی از این پرونده‌ها قبل از رسیدگی در دادگستری به صلح یاران و مصلحین و حکمین قرآنی که بعضاً جز خیرین استان کردستان هستند، واگذار می‌شود.

حجت‌الاسلام حسینی از تشکیل مجمع خیرین در استان کردستان خبر داد و بیان کرد: این مجمع زیر نظر معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کردستان تشکیل خواهد شد.

وی در پایان یادآور شد: شعب ویژه خیرین و فعالان اقتصادی در دادگستری استان تشکیل شده است که در این شعب، قضات با تخصص‌های لازم، این قبیل از پرونده‌ها را رسیدگی می‌کنند.

در پایان این مراسم از خیرین برجسته استان در عرصه‌های مختلف تجلیل شد.