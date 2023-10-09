به گزارش خبرنگار مهر، نخستین تمرین تیم ملی فوتبال ایران ساعت ۱۵:۴۵ امروز در زمین چمن شماره دو مرکز ملی فوتبال آغاز شد تا بازیکنان منتخب امیر قلعه نویی جهت حضور در تورنمنت چهارجانبه اردن خود را آماده کنند.

* امیر قلعه نویی سرمربی تیم ملی ایران در ابتدای تمرین قرار بود با رسانه‌ها گفت و گو کند اما حاضر به آن نشد و ترجیح داد در زمان دیگری صحبت کند.

*پیام نیازمند، مهرداد محمدی، شجاع خلیل زاده، صالح حردانی، سیدحسین حسینی، محمدجواد حسین نژاد، امین حزباوی و رامین رضائیان، محمد دانشگر و روزبه چشمی ۱۰ بازیکنی بودند که در چمن حاضر شدند تا تمرین را از نزدیک تماشا کنند.

* بازیکنان پرسپولیس به دلیل اینکه روز گذشته تمرین کردند از انجام تمرین در چمن معاف شدند و در پک ریکاوری کردند.

* تعداد مربیان حاضر در تمرین امروز بیش از ۱۱ نفر بود که بیشتر از بازیکنان بود.

* آلین دینکا از ابتدای تمرین بطور اختصاصی پیام نیازمند و سیدحسین حسینی را تمرین داد.