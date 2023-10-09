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۱۷ مهر ۱۴۰۲، ۱۶:۴۰

تمرین تیم ملی فوتبال ایران؛

مربی همچنان بیشتر از بازیکن است/ امتناع قلعه‌نویی از مصاحبه

مربی همچنان بیشتر از بازیکن است/ امتناع قلعه‌نویی از مصاحبه

تمرین نخست تیم ملی ایران برای حضور در تورنمنت اردن با کمترین تعداد بازیکن برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین تمرین تیم ملی فوتبال ایران ساعت ۱۵:۴۵ امروز در زمین چمن شماره دو مرکز ملی فوتبال آغاز شد تا بازیکنان منتخب امیر قلعه نویی جهت حضور در تورنمنت چهارجانبه اردن خود را آماده کنند.

* امیر قلعه نویی سرمربی تیم ملی ایران در ابتدای تمرین قرار بود با رسانه‌ها گفت و گو کند اما حاضر به آن نشد و ترجیح داد در زمان دیگری صحبت کند.

*پیام نیازمند، مهرداد محمدی، شجاع خلیل زاده، صالح حردانی، سیدحسین حسینی، محمدجواد حسین نژاد، امین حزباوی و رامین رضائیان، محمد دانشگر و روزبه چشمی ۱۰ بازیکنی بودند که در چمن حاضر شدند تا تمرین را از نزدیک تماشا کنند.

* بازیکنان پرسپولیس به دلیل اینکه روز گذشته تمرین کردند از انجام تمرین در چمن معاف شدند و در پک ریکاوری کردند.

* تعداد مربیان حاضر در تمرین امروز بیش از ۱۱ نفر بود که بیشتر از بازیکنان بود.

* آلین دینکا از ابتدای تمرین بطور اختصاصی پیام نیازمند و سیدحسین حسینی را تمرین داد.

کد مطلب 5907147

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