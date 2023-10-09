فرانسه کشته شدن دومین تبعه صهیونیست خود را تایید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی یورو نیوز، وزارت خارجه فرانسه امروز دوشنبه کشته شدن دومین تبعه صهیونیست این کشور در اراضی اشغالی را رسانه ای کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، در بیانیه صادره از سوی وزارت خارجه فرانسه در این خصوص آمده است: فرانسه از مرگ غم انگیز دومین تبعه (صهیونیست) خود متاسف است.

بیانیه مذکور در ادامه اضافه کرد که به یافتن شهروندان مفقود خود ادامه می‌ دهد.

وزارت خارجه فرانسه دیروز یکشنبه اعلام کرده بود که یک تبعه صهیونیست این کشور در جریان عملیات غرورآفرین «طوفان الاقصی» در اراضی اشغالی کشته شده است.

خبرگزاری اسپوتنیک هم با انتشار خبری به نقل از وزارت خارجه آلمان اعلام کرد در میان افرادی که از سوی نیروهای مقاومت فلسطین (حماس) به اسارت درآمده اند، آلمانی ها هم حضور دارند.

خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که وزیر امور خارجه مکزیک گفته است به نظر می رسد ۲ تبعه (صهیونیست) این کشور به اسارت حماس درآمده اند.

به گزارش رویترز، یک مرد متولد لندن که در ارتش صهیونیست های اشغالگر کار می کرد، دیروز شنبه در مرز غزه کشته شد و یک مرد انگلیسی دیگر نیز مفقود شده است.

العربیه هم خبر داده بود که آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان و مکزیک مدعی حضور اتباع خود در اسارت حماس هستند.