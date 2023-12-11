حامیان فلسطین در نقاط مختلف جهان به خیابان‌ آمدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، تظاهرات حمایت از مردم فلسطین با درخواست توقف جنگ در غزه در کشورهای مختلف برگزار شد.
مردم بوسنی در هوای برفی برای همبستگی با مردم غزه به خیابانها آمدند و حمایت خود از مردم فلسطین را اعلام کردند.
همچنین راهپیمایی ضد اسراییلی باشکوه در تورنتو کانادا در حمایت از مردم غزه و درخواست برای توقف جنگ برگزار شد.
در شیکاگو آمریکا نیز در حمایت از مردم غزه راهپیمایی با شکوهی برگزار گردید.
در شهر دوبلین، پایتخت ایرلند نیز تظاهرات ضد اسراییلی باشکوهی برگزار شد و در آن شرکت کنندگان در راهپیمایی شعار «آزاد باد فلسطین» را سر دادند و از رژیم صهیونیستی خواستند که به جنگ و کشتار مردم غزه پایان دهد.
برگزاری این راهپیماییها در شرایطی صورت گرفته که هیات امور اسرا و باشگاه اسیر فلسطین اعلام کرد رژیم صهیونیستی ۱۴۲ زن فلسطینی ساکن غزه و چند کودک شیرخواره را به اسارت گرفته است.
گفتنی است که زنان فلسطینی ساکن غزه از هفتهها پیش به اسارت گرفته شدند و تا این لحظه هیچ اطلاعی از مکان اسارت آنها یا وضعیت آنان در دست نیست.
از طرف دیگر، فعالان فضای مجازی با انتشار فراخوانهایی خواستار اعتصاب سراسری در جهان در روز دوشنبه ۱۱ دسامبر در همبستگی با مردم غزه شدند.
گفته شده این درخواست با استقبال گسترده در فضای مجازی مواجه شده تا فشار بر دولتها برای تحرک جدی جهت توقف جنایتها علیه ملت فلسطین افزایش پیدا کند.
اعتصاب جهانی موردنظر شامل بیرون رفتن از خانه، عدم خرید چیزی (نقدی یا آنلاین) و استفاده نکردن از حسابهای بانکی یا انجام هر گونه تراکنش مالی است.
این اعتصاب همچنین شامل عدم فعالیت در حسابهای فیسبوک و اینستاگرام و استفاده از هشتگ #StrikeForGaza به انگلیسی و #الاضراب_الشامل به زبان عربی برای ابراز حمایت از مردم فلسطین و محکومیت جنایات بیوقفه رژیم صهیونیستی است.
همزمان ساعاتی پیش، اشرف القدره سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین در غزه آمار جدید شهیدان و زخمیهای غزه را اعلام کرد و گفت که در نتیجه حملههای ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از هفتم اکتبر تاکنون نزدیک به ۱۸ هزار فلسطینی به شهادت رسیدهاند.
همچنین القدره از افزایش آمار زخمیهای حملههای ارتش رژیم صهیونیستی به غزه به ۴۹ هزار و ۲۲۹ نفر خبر داد.
وی تاکید کرد که در نتیجه حملههای ۲۴ ساعت گذشته رژیم صهیونیستی به غزه ۲۹۷ فلسطینی به شهادت رسیدهاند و بیش از ۵۵۰ نفر دیگر نیز زخمی شدهاند.
گفتنی است ارتش رژیم صهیونیستی در نتیجه حمایتهای آمریکا و عدم اقدامی جدی از سوی جامعه بینالملل، همچنان به جنایتهای خود در غزه ادامه میدهد. واشنگتن تنها کشوری بود که قطعنامه اخیر سازمان ملل متحد درباره آتشبس در نوار غزه را وتو کرد و مشخص شده است که پنتاگون چند ساعت پس از این اقدام، بیش از ۱۰۰ میلیون دلار بابت فروش سلاح و مهمات به رژیم صهیونیستی، به جیب زده است.
از سوی دیگر گردانهای قسام (شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس) با صدور بیانیهای از هلاکت بیش از ۴۰ نظامی صهیونیست در ۴۸ ساعت گذشته خبر داد و اعلام کرد که از هلاکت این تعداد نظامی صهیونیست اطمینان دارد.
گردانهای قسام اعلام کرد که مبارزان این گردانها طی ۴۸ ساعت گذشته، دهها نظامی صهیونیست دیگر را نیز به هلاکت رسانده یا زخمی کردهاند.
همچنین گردانهای قسام از انهدام کلی یا جزیی ۴۴ جنگافزار نظامی دشمن طی ۴۸ ساعت گذشته در تمامی محورهای نبرد در نوار غزه خبر داد.
بر اساس بیانیه قسام، مبارزان مقاومت موفق شدهاند مقر فرماندهی میدانی دشمن و استحکامات آن را در شرق خانیونس با خمپاره سنگین و موشکهای کوتاهبرد هدف قرار بدهند.
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