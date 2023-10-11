خبرگزاری مهر، گروه استانها: صید و صیادی از مشاغل قدیمی مردم در استان بوشهر است که از گذشتههای دور به صورت سنتی توسط ساحلنشینان انجام میشده و امروزه به صورت حرفهای با ابزار جدیدتر در حال انجام است.
ذخایر دریایی محدود است و باید تلاش شود که از این ذخایر به خوبی مراقبت شود و از شیوههای صحیح صید در زمانهای مشخص شده به گونهای استفاده شود که ضمن کسب رزق و روزی برای صیادان، مشکلی برای ذخایر دریایی پیش نیاید.
استفاده از برخی شیوههای صید از جمله «ترال» و «پرساین» در آبهای خلیج فارس در سالهای اخیر افزایش یافته است؛ شیوههایی از صید که موجب میشود بسیاری از ذخایر دریایی که استفاده خوراکی هم ندارند از بین برند.
پرساین یکی از روشهای بسیار رایج صیادی در ایران و جهان است که بسته به جغرافیا و کشور و نیز امکانات موجود، شکل آن تغییر میکند. در این روش معمولاً یک تور به شکل دیواره عمودی یا کیسه، برای جمع کردن ماهی استفاده میشود. یک سر تور ثابت قرار میگیرد (در ساحل یا در کشتی) و سر دیگر در محیط خاصی از دریا باز و پخش میشود، سپس هردو سر به شکل همزمان توسط قایق در دریا و یا توسط نیروی انسانی و تراکتور و… در ساحل کشیده میشود.
در این روش صید قسمت فوقانی تور پرساین دارای بویه و قسمت تحتانی متصل به زنجیر و حلقههای مخصوص به نام SNAP RING است که باعث میشود تور پرساین همچون دیوارهای مسیر حرکت گله ماهی را سد کرده و گله را در خود محصور کند.
در این روش صید، ماهیان نابالغ نیز در بین دیگر آبزیان در تور گرفتار میشوند و در حالی که این ماهیان نابالغ مصرف خوراکی ندارند، از بین میروند تا نسل آنها در خطر قرار گیرد.
صید پرساین بسیار مخرب است
یکی از صیادان جنوب استان بوشهر با انتقاد از استفاده برخی صیادان از شیوههای صید غیرمجاز بیان کرد: برخورد با صید غیرمجاز مخصوصاً صید پرساین یک ضرورت است که انتظار داریم به صورت جدی دنبال شود.
یوسفی بیان کرد: متأسفانه چند سالی است با انجام روش صید پرساین در جنوب استان بوشهر، هم صید منطقه کاهش پیدا کرده و هم کیفیت آبزیان حاصل از این روش صید بسیار پایین آمده است.
وی روش صید پرساین در جنوب استان را بسیار مخرب برای آبزیان عنوان کرد و افزود: متأسفانه در این روش صید بسیاری از ماهیان نابالغ صید میشوند و دیده میشود که این ماهیان به اندازهای نرسیدند که تولید مثل کرده باشند.
این صیاد خاطرنشان کرد: این میتواند آسیب جدی به ذخایر وارد کند و ما وظیفه داریم این ذخایر را برای نسلهای آینده حفظ و تحویل به آینده گان دهیم.
ذخایر آبزیان پایانپذیر است
مدیرکل شیلات استان بوشهر با اشاره به این موضوع که صید غیرمجاز از آسیبهای خلیج فارس است، اظهار داشت: ذخایر آبزیان پایانپذیر است و بهرهبرداری بیرویه یک آسیب جدی تلقی میشود.
عقیل امینی ادامه داد: نیاز است برای مقابله با صید غیرمجاز دستگاههای مختلف، تشکلهای صیادی و تعاونیهای ماهیگیری، مخصوصاً صیادان در کنار شیلات قرار گیرند و در جهت حفظ ذخایر و بهره برداری پایدار تلاش و این ذخایر ارزشمند را برای نسلهای آینده حفظ کنیم.
در جنوب استان تنها برای ۱۴ قایق صیادی اجازه استفاده از روش صید پرساین صادر شده و آن هم برای گونه خاص یعنی ساردین ماهیان در بازه زمانی صادر میشود و هیچ شناور دیگری اجازه استفاده از این روش را ندارد امینی روش صید ترال کف و پرساین را از روشهای صید مخرب دانست و عنوان کرد: متأسفانه چند سالی است برخی از صیاد نماها با انجام صید سطح زیان با روش صید پرساین آسیب جدی به ذخایر این منطقه وارد کردهاند که اگر این روش صید نیز همانند روش صید ترال کف کنترل نشود میتواند آسیبهای جدی به ذخایر آبزیان وارد کند.
امینی ادامه داد: در جنوب استان تنها برای ۱۴ قایق صیادی اجازه استفاده از روش صید پرساین صادر شده است و آن هم برای گونه خاص یعنی ساردین ماهیان و همچنین بازه زمانی که با کمک پژوهشکده میگوی کشور تعیین میشود این مجوز صادر میشود و هیچ شناور دیگری اجازه استفاده از این روش را ندارد.
وی بهره برداری از دریا را حق صیادان قانونمند خواند و افزود: با صیادان متخلف هیچ مماشاتی نخواهیم داشت.
وی ادامه داد: تلاشهای خوب و اقدامات ارزشمندی در موضوع بازسازی ذخایر و ایجاد زیستگاههای مصنوعی توسط اداره کل شیلات استان بوشهر در حال انجام است و امیدواریم با همکاری جامعه صیادی قدمهای خوبی در حفظ و بازسازی ذخایر آبزیان خلیج فارس برداریم.
مدیرکل شیلات استان بوشهر تصریح کرد: با توجه به روند کاهش ذخایر نیاز است باید به سمت آبزی پروری حرکت کنیم و با تولید آبزیان از این طریق بر فشار صید بر ذخایر آبزیان را کاهش دهیم.
توسعه و تقویت آبزی پروری و جلوگیری از صید غیرمجاز از مهمترین راهکارها برای حفظ و نگهداری ذخایر دریایی است که هم ساحل نشینان و صیادان باید در این زمینه تلاش کنند و هم مسئولان باید اهتمام ویژهای داشته باشند.
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