سرپرست شیلات گناوه: حفظ منابع دریایی مسئولیتی همگانی است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست بررسی و هماهنگی در خصوص مقابله با صید غیرمجاز، با حضور سرپرست اداره شیلات گناوه، نماینده دریابانی، مدیران تعاونیهای صیادی، مدیران بنادر صیادی و جمعی از صیادان شهرستان گناوه در محل اداره شیلات این شهرستان برگزار شد.
سرپرست اداره شیلات شهرستان گناوه عصر سهشنبه در این نشست با تأکید بر اهمیت حفاظت از ذخایر آبزیان اظهار کرد: حفظ منابع دریایی و صیانت از ذخایر ارزشمند آبزیان، مسئولیتی همگانی است و تحقق آن نیازمند همکاری و مشارکت تمامی صیادان، تعاونیهای صیادی و دستگاههای نظارتی است.
وی گفت: اداره شیلات شهرستان گناوه با جدیت موضوع مقابله با صید غیرمجاز، به ویژه صید ترال را پیگیری کرده و از تمامی ظرفیتهای قانونی برای حفاظت از منابع آبزی استفاده خواهد کرد.
اعظم مقیمی افزود: مطالبات و دغدغههای مطرح شده از سوی صیادان در خصوص فعالیت شناورهای پرساین نیز مورد توجه قرار گرفته و در چارچوب قوانین و مقررات، از طریق مراجع ذیصلاح پیگیری خواهد شد. بدون شک رعایت ضوابط صیادی و بهرهبرداری مسئولانه از دریا، زمینهساز حفظ ذخایر برای نسلهای آینده و پایداری معیشت جامعه صیادی خواهد بود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: صیادان قانونمند همواره بزرگترین حامیان منابع آبزی هستند و اداره شیلات گناوه خود را موظف به حمایت از حقوق آنان و پیگیری مسائل و مشکلات این قشر زحمتکش میداند.
در این نشست، با توجه به نزدیک شدن فصل صید میگو و به منظور صیانت از ذخایر آبزیان و حفظ پایداری منابع دریایی، موضوع افزایش فعالیت برخی شناورها در صید غیرمجاز به روش ترال مورد بررسی قرار گرفت.
حاضران در نشست ضمن تأکید بر لزوم رعایت قوانین و مقررات صیادی، بر تشدید نظارتها و همکاری دستگاههای اجرایی، نظارتی و جامعه صیادی برای جلوگیری از هرگونه صید غیرمجاز تأکید کردند. همچنین مقرر شد اقدامات لازم برای شناسایی و برخورد قانونی با متخلفان و افزایش گشتهای نظارتی در مناطق صیادی شهرستان در دستور کار قرار گیرد.
همچنین در این نشست، جمعی از صیادان حاضر ضمن بیان دغدغهها و مشکلات خود، نسبت به فعالیت شناورهای صیادی پرساین در برخی مناطق و آثار آن بر معیشت صیادان و ذخایر آبزی ابراز نگرانی کردند. صیادان خواستار افزایش نظارت بر فعالیت شناورهای غیرمجاز پرساین و اجرای دقیق ضوابط و مقررات صیادی شدند.
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