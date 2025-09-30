مدیرکل راهداری بوشهر: جابجایی مسافر در استان ۲۷ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد رستمی صبح سهشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد:در نیمه نخست سال جاری، سه میلیون و ۲۸۳ هزار و ۷۴۰ مسافر با ناوگان حملونقل عمومی استان جابجا شده است و جابجایی مسافران استان نسبت به بازه زمانی مشابه سال قبل ۲۷ درصد افزایش داشته است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان بوشهر ادامه داد: این تعداد مسافر در قالب ۲۴۵ هزار و ۱۵۰ سفر انجام شده که این شاخص هم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۲ درصد رشد داشته است.
وی در خصوص سهم ناوگان حمل و نقل عمومی در جابجایی مسافران استان تأکید کرد: ۸۲ درصد سفرهای استانی با اتوبوس، ۱۷ درصد مینیبوس و یک درصد هم با سواری کرایه صورت میگیرد.
رستمی به تعداد ناوگان حمل و نقل عمومی و رانندگان فعال استان در حوزه مسافر اشاره کرد و یادآور شد: ۵۳۸ دستگاه اتوبوس، ۷۳۹ دستگاه مینی بوس و ۱۷۶ دستگاه سواری کرایه با یک هزار و ۶۳۹ راننده وظیفه جابجایی مسافر را در استان برعهده دارند.
وی خاطرنشان کرد: مسافران میتوانند هرگونه انتقاد و شکایت خود از پایانههای مسافربری یا رانندگان حوزه حمل و نقل مسافر را از طریق سامانه ۱۴۱ به این اداره کل اطلاع دهند تا در کمیسیونهای مربوط به تخلف شرکت و رانندگان رسیدگی شود.
