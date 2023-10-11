پویش ختم سوره مبارکه نصر به نیت پیروزی رزمندگان جبهه مقاومت

به گزارش خبرگزاری مهر، پویش ختم سوره مبارکه نصر با هدف پیروزی و نصرت محور مقاومت و رزمندگان اسلام به راه افتاده است.

سوره نَصر صد و دهمین سوره و از سوره‌های مدنی قرآن است که در جز سی‌ام جای دارد. نام سوره از آیه اول آن گرفته شده و به معنای پیروزی است. از دیگر نام‌های آن اذا جاء است. در این سوره سه پیشگویی و خبر غیبی مهم وجود دارد: «فتح مکه با پیروزی بزرگ و غلبه نهایی اسلام»، «ایمان آوردن مردم مکه و اطراف آن به اسلام و بیعت با رسول خدا (ص)» و «رحلت پیامبر (ص)». استجابت دعا و پیروزی در برابر دشمنان را از خواص تلاوت این سوره برشمرده‌اند.

علاقه مندان برای شرکت در این پویش و کسب اطلاعات بیشتر از روز شنبه ۲۲ مهر به سایت شبکه قرآن و معارف سیما به آدرس https://qurantv.ir/ مراجعه کنند.