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۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۴:۴۹

از سوی شبکه قرآن و معارف سیما اعلام شد؛

پویش ختم سوره مبارکه نصر به نیت پیروزی رزمندگان جبهه مقاومت

پویش ختم سوره مبارکه نصر به نیت پیروزی رزمندگان جبهه مقاومت

در پی تحولات اخیر فلسطین و پیروزی‌های جبهه مقاومت در سرزمین‌های اشغالی، شبکه قرآن و معارف سیما پویش ختم سوره مبارکه نصر را آغاز می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پویش ختم سوره مبارکه نصر با هدف پیروزی و نصرت محور مقاومت و رزمندگان اسلام به راه افتاده است.

سوره نَصر صد و دهمین سوره و از سوره‌های مدنی قرآن است که در جز سی‌ام جای دارد. نام سوره از آیه اول آن گرفته شده و به معنای پیروزی است. از دیگر نام‌های آن اذا جاء است. در این سوره سه پیشگویی و خبر غیبی مهم وجود دارد: «فتح مکه با پیروزی بزرگ و غلبه نهایی اسلام»، «ایمان آوردن مردم مکه و اطراف آن به اسلام و بیعت با رسول خدا (ص)» و «رحلت پیامبر (ص)». استجابت دعا و پیروزی در برابر دشمنان را از خواص تلاوت این سوره برشمرده‌اند.

علاقه مندان برای شرکت در این پویش و کسب اطلاعات بیشتر از روز شنبه ۲۲ مهر به سایت شبکه قرآن و معارف سیما به آدرس https://qurantv.ir/ مراجعه کنند.

کد مطلب 5908841

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