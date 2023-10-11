نخستین جشنواره و فن بازار تخصصی صنعت برق برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان انرژی معاونت در نظر دارد با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی و مشارکت پژوهشگاه نیرو در راستای حمایت از تحقق شعار سال «مهار تورم و رشد تولید »، حمایت از توسعه اقتصاد دانش بنیان و همچنین پیرو مفاد آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و فناور و اشتغال آفرین در صنعت آب و برق، نخستین جشنواره و فن بازار تخصصی صنعت برق ایران را به منظور همرسانی چالش ها و ظرفیت ها، شکل گیری فعالیت های دانش بنیان جدید و پشتیبانی و رفع موانع تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه برق و انرژی از تاریخ ۲۳ تا ۲۶ آبان ماه سال جاری ، در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران (سالن ۴۰) برگزار کند.

در این راستا از تمامی واحدهای فناور، شرکت های دانش بنیان و همچنین پارک ها و پردیس های علم و فناوری ، شتابدهنده ها و مراکز نوآوری و توسعه فناوری سراسر کشور که دارای محصول یا خدمت با حداقل بلوغ فناوری شش در حوزه برق و انرژی هستند، دعوت شده تا در این جشنواره و فن بازار مشارکت کنند.

در این جشنواره و فن بازار در نظر است فرصتی در راستای همرسانی میان سه جامعه بزرگ و تخصصی صنعت برق و انرژی، شرکت های فناور و دانش بنیان و جامعه اساتید دانشگاهی، دانشجویان و نخبگا در راستای دستیابی به اهداف، شناسایی و معرفی نیازهای فناورانه شرکت های تابعه وزارت نیرو و شرکت های خصوصی فعال در صنعت برق، معرفی واحدهای فناور و شرکتهای دانش بنیان دارای محصول یا خدمت قابل عرضه به فعالان و مدیران صنعت برق، بسترسازی جهت تجاری سازی ایده ها و یافته های پژوهشی ایده پردازان و دانشگاهیان فعال در حوزه برق و انرژی، کمک به تامین مالی و ایجاد فرصتهای سرمایه گذاری برای طرحهای فناورانه حوزه برق و انرژی و حمایت فنی و معرفی روش های تامین مالی از توسعه و احداث نیروگاه های تجدیدپذیر و طرح های بهره وری انرژی، فراهم شود.

با توجه به محدودیت فضا از بین متقاضیان، تعداد محدودی پس از ارزیابی و داوری محصول یا خدمت از سوی کمیته علمی، برای حضور در نخستین جشنواره و فن بازار تخصصی صنعت برق ایران دعوت خواهند شد. از مهمترین مزایای حضور در این جشنواره و فن بازار میتوان به تخصیص غرفه/کانتر به متقاضیان با هزینه هایی حداقلی و در کنار سایر بازیگران این حوزه اعم از شرکت های زیرمجموعه توانیر و برق حرارتی، ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان انرژی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، پژوهشگاه نیرو، صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی و ... جهت معرفی محصولات و ظرفیت های خویش به مدیران صنعت برق و انرژی کشور،اعم از صنایع بخش دولتی و خصوصی،ایجاد فرصت شبکه سازی مستقیم و بی واسطه با مسئولین و مدیران ارشد صنعت برق و انرژی و آشنایی با نیازمندی های فناورانه ایشان در راستای بازاریابی و بازارسازی در جلسات اختصاصی B۲B و G۲B و همچنین تعامل با مدیران شرکت مادرتخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب) جهت بررسی فرصت های مشارکت و سرمایه گذاری، اشاره کرد.

همچنین علاقه مندان میتوانند جهت حضور در نخستین جشنواره و فن بازار تخصصی صنعت برق ایران ، با مراجعه به سایت جشنواره و فن بازار به نشانی https://event.moe.gov.ir/ و تکمیل فرم مربوطه، درخواست خویش را حداکثر تا تاریخ ۲۴ مهر ۱۴۰۲ به دبیرخانه جشنواره و فن بازار ارسال کنند.

متقاضیان در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر می توانند با شماره ۸۸۵۷۵۲۰۶- ۰۲۱ تماس بگیرند.