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۱۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۲۵

۶۹۵ محصول فناورانه به دبیرخانه جشنواره صنعت برق ایران ارسال شد

۶۹۵ محصول فناورانه به دبیرخانه جشنواره صنعت برق ایران ارسال شد

همزمان با برگزاری نخستین جشنواره و فن بازار تخصصی صنعت برق ایران ۶۹۵ محصول فناورانه به دبیرخانه جشنواره صنعت برق ایران ارسال شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل وزارت نیرو، با توجه به استقبال خوب از سوی شرکت‌های فناور و دانش بنیان ۶۹۵ محصول فناورانه از طرف ۳۴۶ شرکت‌های خصوصی به صورت مستقیم یا به واسطه شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است.
از این تعداد ۴۱۰ مورد محصول ارائه شده از سوی ۲۵۹ شرکت تأیید شده است.

این محصولات از ۳۰ استان مختلف به دبیرخانه ارسال شده است که نشان دهنده مشارکت همه جانبه فعلان عرصه فناوری کشور در این فن بازار است.

همچنین ۳۳۰ نیاز فناورانه از سمت شرکت‌های زیرمجموعه برق حرارتی به دبیرخانه ارسال شده است که ۲۵۹ نیاز تأیید و در سایت جشنواره و فن بازار به آدرس event.moe.gov.ir بارگذاری شده است.
بنا بر این گزارش نخستین جشنواره و فن بازار تخصصی صنعت برق ایران از ۲۳ تا ۲۶ آبان ماه همزمان با بیست و سومین نمایشگاه بین‌المللی برق ایران در سالن ۴۰ نمایشگاه دائمی تهران برگزار خواهد شد.

کد مطلب 5929746

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