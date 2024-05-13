دستگیری قاچاقچی سابقه دار مواد افیونی در پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین باباپور گفت: با ارجاع چندین فقره گزارش و شکایات مردمی مبنی بر فعالیت مجرمانه یکی از قاچاقچیان سابقه دار مواد مخدر، پرونده‌ای در این رابطه تشکیل و تیمی از مأموران عملیات ویژه و پایگاه یکم پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب، مسئولیت رسیدگی به پرونده بر عهده گرفتند.

این مقام انتظامی ادامه داد: با پیگیری‌های شبانه روزی فعالیت متهم و با انجام چندین مرحله تحقیقات گسترده پلیسی و زیر نظر گرفتن رفت و آمدهای وی، مشخص شد این قاچاقچی سابقه دار با مراجعه به یکی از استان‌های جنوبی، مقادیر قابل توجهی مواد مخدر را تهیه و قصد دارند آن را توسط یک دستگاه خودرو به تهران منتقل کند.

وی افزود: با مشخص شدن روش کار متهم و شناسایی محور حرکتی وی، با هماهنگی مقام قضائی تیمی متشکل از مأموران عملیات ویژه و پایگاه یکم پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ به بزرگراه خلیج فارس اعزام و محدوده را زیر نظر گرفتند.

سرهنگ باباپور ادامه داد: با تکمیل اقدامات مقدماتی شمارش معکوس برای دستگیری متهم آغاز و در نهایت خودروی سوژه مورد نظر در محدوده بزرگراه آزادگان مشاهده و با استفاده از گشت آشکار در یک عملیات ضربتی و هماهنگ و در اقدامی غافلگیرانه خودرو را متوقف و متهم را دستگیر کردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت، با اشاره به کشف ۲۳ کیلو و ۵۰۰ گرم تریاک از خودروی متهم، گفت: متهم پس از دستگیری به همراه مواد مکشوفه به پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب منتقل و پس از انجام تحقیقات تکمیلی و بازجویی‌ها، برای تحقیقات بیشتر به مرجع قضائی منتقل شد.