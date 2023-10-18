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۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۹:۵۳

موی تای ایران با یک نماینده به ریاض می رود

موی تای ایران با یک نماینده به ریاض می رود

رقابت های موی تای در بازیهای جهانی هنرهای رزمی با حضور یک نماینده از کشورمان در ریاض برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات این رشته ورزشی در بازی‌های جهانی هنرهای رزمی موسوم به «کامبت گیمز» از ۴ تا ۸ آبان ماه ۱۴۰۲ در شرایطی به میزبانی شهر ریاض عربستان برگزار می‌شود که مسعود عبدالمالکی به عنوان تنها نماینده ایران در وزن ۶۳/۵ کیلوگرم به روی رینگ خواهد رفت.

عبدالمالکی که سال گذشته با کسب مدال طلای A کلاس جهان در کشور امارات موفق به کسب سهمیه کامبت گیمز شده بود ، در این بازی‌ها با حریفانی از کشور میزبان، ژاپن و ترکیه روبرو می‌شود. جواد نصیری نماینده موی تای ایفما در ایران و هادی محمدزاده به عنوان سرمربی، عبدالمالکی را در این بازی‌ها همراهی خواهند کرد.

کد مطلب 5913123

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