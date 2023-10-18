موی تای ایران با یک نماینده به ریاض می رود

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات این رشته ورزشی در بازی‌های جهانی هنرهای رزمی موسوم به «کامبت گیمز» از ۴ تا ۸ آبان ماه ۱۴۰۲ در شرایطی به میزبانی شهر ریاض عربستان برگزار می‌شود که مسعود عبدالمالکی به عنوان تنها نماینده ایران در وزن ۶۳/۵ کیلوگرم به روی رینگ خواهد رفت.

عبدالمالکی که سال گذشته با کسب مدال طلای A کلاس جهان در کشور امارات موفق به کسب سهمیه کامبت گیمز شده بود ، در این بازی‌ها با حریفانی از کشور میزبان، ژاپن و ترکیه روبرو می‌شود. جواد نصیری نماینده موی تای ایفما در ایران و هادی محمدزاده به عنوان سرمربی، عبدالمالکی را در این بازی‌ها همراهی خواهند کرد.