به گزارش خبرنگار مهر، نوبخت اژدری ظهر سه‌شنبه در جلسه شورای هماهنگی مدیران سازمان و مدیران کل ادارات اقماری در اردبیل اظهار کرد: کسب رتبه اول سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل در ارزیابی عملکرد جشنواره استانی شهید رجایی در بین دستگاه‌های اجرایی استان اردبیل در گروه تولیدی و خدماتی در سال ۱۴۰۱ مرهون تلاش‌های شبانه‌روزی همکاران مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان و سایر همکاران ساعی و پرتلاش سازمان و در دیگر واحدهای تخصصی است.

وی تصریح کرد: مدیریت شرکت شهرک‌های کشاورزی استان اردبیل نیز در ۶ ماهه اول سال‌جاری رتبه برتر کشوری را کسب کرد که افتخار بزرگی برای بخش کشاورزی است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی اردبیل گفت: رویکرد ما باید به سمت گسترش واحدهای گلخانه‌ای باشد که در تمام فصول سال امکان برداشت محصول وجود دارد و آب‌بری آن نیز کم است و از طرف دیگر با کارآفرینی برای جوانان تحصیل‌کرده و بیکار می‌تواند زمینه‌ها و بسترهای مناسبی را نیز برای صادرات انواع محصولات گلخانه‌ای به کشورهای همسایه داشته باشد.

اژدری افزود: حرکت خوبی در سال‌های اخیر در زمینه تعریف و اجرای پروژه‌ها در واحدهای تخصصی سازمان جهاد کشاورزی اتفاق افتاده و نویدبخش تحول تأثیرگذاری در بخش کشاورزی در سال‌های آینده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: به همین دلیل هم باید انسجام و همکاری تنگاتنگ فیمابین همه ادارات اقماری و شرکت‌های تابعه وجود داشته باشد تا در سایه اتحاد و همدلی کارها به نحوه احسن به سرانجام برسد.

اژدری اضافه کرد: تلاش برای افزایش تولید و بهبود معیشت مردم برای کاهش و مهار تورم و تلاش مضاعف تا رسیدن به امنیت غذایی باید سرلوحه فعالیت کلیه دست‌اندرکاران بخش تولید به ویژه در حوزه کشاورزی قرار گیرد.

وی بیان کرد: همه ما باید پایبند به نظم و قانون اداری باشیم و با روحیه جهادی و تعهد سازمانی هر چه در توان داریم را در راه خدمت به کشور اسلامی به کار گیریم.

رییس سازمان جهاد کشاورزی اردبیل ادامه داد: خدمت در سنگر مقدس تولید و خودکفایی موهبتی الهی است که همه ما باید ارزش آن را بدانیم و لحظه‌ای از خدمت به جامعه زحمتکش کشاورزی و دامپروری کشور دریغ نکنیم.