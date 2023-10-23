به گزارش خبرنگار مهر، نوبخت اژدری ظهر دوشنبه همزمان با روز ملی آمار و برنامه‌ریزی در جمع مدیران و کارشناسان این سازمان اظهار کرد: کارآمدی یک مجموعه منوط به کارآمدی و کاربلد بودن نیروی انسانی آن واحد است نیروی متخصص و متعهدی که با بکارگیری نتایج حاصل از داده‌های آماری موثق و درست بتواند برنامه‌ریزی مدون و تأثیر گذاری در بخش کشاورزی انجام دهد.

وی با بیان اینکه معاونت برنامه ریزی از مهمترین تشکیلات اجرایی هر سازمانی محسوب می‌شود، افزود: قطعاّ هیچ کوتاهی و نقصی در فعالیت‌های اجرایی این سازمان قابل چشم پوشی و گذشت نیست زیرا این معاونت قلب تپنده سازمان جهاد کشاورزی محسوب می‌شود.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل با تاکید بر اینکه تدوین آمار و ارقام در بخش کشاورزی از حساسیت بیشتری برخوردار است، ادامه داد: زیرا آمار و ارقام در این بخش ماه به ماه و سال به سال در حال تغییر و تحول و نوسان پیوسته است. به عبارت ساده‌تر اینکه آمارها در بخش کشاورزی می‌بایست به روز باشد و هرگونه تجزیه و تحلیلی در داده‌های آماری می‌بایست بر اساس آخرین تحولات بخش کشاورزی تهیه و تنظیم شود.

اژدری اضافه کرد: یک خدمتگذار در بخش کشاورزی در هر پست و سمتی که مشغول به خدمت است باید در قبال مسئولیتی که دارد جوابگوی آحاد مردم باشد.

وی خاطرنشان کرد: دیدگاه‌ها، افکار و اندیشه مدیران در ارتقای جایگاه سازمانی نقش بسزایی دارد و باید مدیرانی در رأس امور قرار گیرند که متعهد و متخصص در کار خود باشند، مدیرانی که با دلسوزی و سعی و تلاش وافر بتوانند با اجرای عدالت و خدمت گذاری بستر لازم را برای خدمت شایسته و برتر به تولید کنندگان و بهره برداران فراهم سازند.