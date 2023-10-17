آویخای ادرعی: ۲ موشک ضدزره اندکی قبل از لبنان شلیک شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، آویخای ادرعی سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی ضمن تایید حمله با موشک ضد زره به مواضع صهیونیستها از جنوب لبنان، بیان کرد: دو موشک ضد زره اندکی قبل از لبنان به نزدیکی شهرک یفتاح شلیک شده است.

وی همچنین از تیراندازی با سلاح سبک به سمت مواضع نظامیان صهیونیست در مرز با لبنان هم خبر داد.

آویخای ادرعی در ادامه اعلام کرد که ارتش این رژیم حملات توپخانه به مواضع حزب الله انجام داده و تانکهای این رژیم هم چندین گلوله شلیک کرده اند.

این درحالی است که خبرنگار روسیاالیوم گزارش داد که توپخانه رژیم صهیونیستی مناطق رمیش وعلما الشعب و عیتا الشعب را در واکنش به حملات از جنوب لبنان، گلوله باران کرده است.

همزمان بالگردهای رژیم صهیونیستی هم بر فراز روستاهای مرزی به پرواز درآمدند.

این درحالی است که پیش از آن ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که اندکی قبل موشک ضدزره به سمت مواضع این رژیم در مرز با لبنان شلیک شده است.