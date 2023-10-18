واکنش مداحان به جنایت جنگی اسرائیل در غزه

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته منابع خبری فلسطینی از فاجعه در یکی از بیمارستان‌های غزه خبر دادند که به دنبال حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی رخ داده است.

در پی این حمله وحشیانه و ددمنشانه رژیم اشغال‌گر قدس به بیمارستان المعمدانی و شهادت و زخمی شدن بیش از ۱۰۰۰ نفر از مردم مظلوم فلسطین ۲۵ نفر از مداحان و منبری‌های کشور در فضای مجازی واکنش نشان دادند.

حمایت از فلسطین امروز معیار انسانیت است

سیدجواد پرئی شاعر آئینی و مداح اهل بیت (ع) در این خصوص نوشت: حمایت از ‎فلسطین تا دیروز معیار مسلمانی بود و از امروز معیار ‎انسانیت.سکوت در برابر این جنایت، خیانت به اسلام است.

سید رضا نریمانی مداح اهل بیت (ع) هم نوشت: ما عاشق مبارزه با صهیونیستیم! چرا که امروز، شمر زمان ما همین رژیم غاصب است! آب رو که بستند! برق رو که قطع کردند! مردم بی گناه رو محاصره کردند! و نه تنها بیمارستان که غزه رو تبدیل به قبرستان کردند! سکوت در برابر این جنایت، خیانت به اسلام است.

حرف بزنید و فریاد بکشید

سید امیر حسینی مداح اهل بیت (ع) هم نوشت: لکن اَلعُیون عَبری والصُّدور حَرّی. امشب در تمام دنیا، چشم‌های خیس اشک و بی خواب، جگرهای سوخته و سینه‌های آتش گرفته، مشت‌های گره کرده و ابروان در هم، دندان‌هایی که روی هم فشرده می‌شود، همه نوید نابودی زودرس رژیمِ غاصبِ قصابِ کودک کش را دارد.

او همچنین در توئیت دیگری هم نوشت:

حرف بزنید

فریاد بکشید

سکوتتون رو بشکنید

مگه میشه شرف داشت و ساکت بود؟!

اگر تا الان ساکت بودید

بعد از جنایت امشبِ رژیم غاصبِ قصّاب

وجدانتون رو بذارید وسط و یه نهیبی به خودتون بزنید

آی دنیا

بیمارستان المعمدانیِ غزه دیگه مجروح نداره

امشب همشون شهید شدند

تف به جنگلِ سازمان مللتون

سرزمین قدس از آن کیست؟

محمود کریمی مداح سرشناس کشورمان هم نوشت: سرزمین ‎قدس از آن کسی نیست که با شنیدن صدای آژیر خطر به فرودگاه فرار می‌کند، بلکه متعلق به مردمی است که بر خرابه‌های خانه‌هایشان ایستاده‌اند و کودکان خود را فدای کشور خود می‌کنند.واضح و روشن است. صبح نزدیک است.

ابلیس هم حیرت زده است

حجت‌الاسلام مهدی حسن آبادی سخنران مذهبی هم نوشت: ‏این روزا ابلیس حیرت زده ست از اعمال ‎قصابان غاصب

سند جنایتکاری رژیم صهیونیستی

حمید علیمی مداح اهل بیت نوشت: فقط یه رژیم جنایتکار میتونه، بیمارستان رو تبدیل به قبرستان کنه… بیمارستانی پر از زن و بچه بی‌دفاع…. شما در جنگ هم مثل صدام شرافت ندارید…

زندگی را بر یزیدی‌ها جهنم می‌کند، دست سردار حسین

‎ابوذر بیوکافی مداح اهل بیت نوشت: زندگی را بر یزیدی‌ها جهنم می‌کند، دست سردار حسین / شر اسرائیل را از این جهان کم می‌کند، دست سردار حسین...

عمر اسرائیل، از فردا به پایان می‌رسد

حسین طاهری مداح اهل بیت نوشت: غزه امشب کربلا شد بانگ طفلان می‌رسد. العجل صاحب زمان. عمر اسرائیل، از فردا به پایان می‌رسد. العجل صاحب زمان

بیمارستان المعمدانی غزه آرام آرام شد

سیدمحمدرضا نوشه ور مداح اهل بیت نوشت: حالا… بیمارستان المعمدانی غزه… آرامِ آرامِ آرام است! دیگر… نه کودکی است گریه کند…و نه مادری… نگرانِ دل‌بندش است! بچه‌ها… برای همیشه…در آغوش مادرهای‌شان…آرام گرفتند!

واکنش پویانفر به جنایت جدید اسرائیل

محمدحسین پویانفر مداح اهل بیت نوشت: وَجَاهِدُوا فِی اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاکُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ ۚ مِلَّةَ أَبِیکُمْ إِبْرَاهِیمَ ۚ هُوَ سَمَّاکُمُ الْمُسْلِمِینَ مِنْ قَبْلُ وَفِی هَٰذَا لِیَکُونَ الرَّسُولُ شَهِیدًا عَلَیْکُمْ وَتَکُونُوا شُهَدَاءَ عَلَی النَّاسِ ۚ

رژیم غاصب (اسرائیل) گور خود را کند

حجت‌الاسلام حامد کاشانی سخنران مذهبی نوشت: رژیم غاصب (اسرائیل) گور خود را کند.

انتقام....

مسعود پیرایش مداح اهل بیت نوشت: به هیچ چیزی جز انتقام از وحشی‌های پست از حیوان صهیون فکر نمی‌کنم...

ته مانده انسانیت تمدن غرب به باد رفت

حجت‌الاسلام علیرضا پناهیان سخنران مذهبی نوشت: حماسه‌سازان غزه از اول می‌دانستند، پیامد طوفان آزادی‌بخش آنها چه خواهد بود. امروز با حمله اسرائیل به بیمارستان غزه ته مانده انسانیت تمدن غرب به باد رفت.

طوفان الاقصی نه تنها تمدن غرب را به چالش کشید بلکه ایمان تمام مسلمانان را هم محک میزند و غربال بزرگ تاریخ را فراهم کرده است.

ندای هل من ناصر حسین، امروز از غزه بلند است

مهدی سلحشور مداح اهل بیت ابتدا نوشت: رژیم غاصب کودک کش دیگر بایدچه جنایتی بکند تا کاسه لیسان غرب به خودبیایند؟ چه مسلمانی هستید که صدای مظلوم که هیچ، خون مجروحان مظلوم بیمارستان غزه هم به لباستان بپاشد صدایی ازحلقوم بی غیرتتان شنیده نمی‌شود؟

ندای هل من ناصر ینصرنی حسین، امروز از غزه بلند است…مسلمان بپاخیز برادرت کشته شد

او همچنین در توئیت دیگری نوشت: دیگر مجروحی در بیمارستان نیست. دیگر کسی تشنه نیست. دیگر کسی درد نمی‌کشد. همه راحت خوابیده اند.

جوانی ما به شوق نبرد با اسرائیل سپری شده

میثم مطیعی مداح اهل بیت نوشت: مدتهاست روزانه ورزش می‌کنم؛ سبک و کم‌فشار، در حد پیاده‌روی، نرمش، شنا و… اما بعد از ‎ طوفان الاقصی بیشتر، جدی‌تر و سخت‌تر ورزش می‌کنم.

آقای مسئول این را نوشتم که اگر راه برای جهاد باز شد نگویی چهل ساله‌ت شده و به درد نبرد نمی‌خوری! جوانی ما به شوق نبرد با اسرائیل سپری شده..

هولوکاست در ۱۷ اکتبر ۲۰۲۳ رخ داد

محسن عرب خالقی مداح اهل بیت و شاعر آئینی نوشت: تاریخ یک روز می‌نویسد، هولوکاست بین سال‌های ۱۹۴۱ تا ۱۹۴۵ در اردوگاه‌های آلمان نازی اتفاق نیفتاد. هولوکاست در ۱۷ اکتبر ۲۰۲۳ در مقابل چشم جهان اتفاق افتاد. در کشور فلسطین، شهر غزه، بیمارستان المعمدانی و ما هنوز بی‌غیرتیم

وقت خونخواهی مظلوم آمده‌

حنیف طاهری مداح اهل بیت (ع) نوشت: وقت خونخواهی مظلوم آمده‌ای مسلمین یا لثارات الحسین / باید اسرائیل دیگر محو گردد از زمین یا لثارات الحسین

رژیم صهیونیستی غرق در خون‌های مظلومین

‎ابوذر روحی مداح اهل بیت نوشت: رژیم منحوس صهیونیستی غرق در خون‌های مظلومین گشته است و با جنایت وحشیانه امشب گور خود را کند.

إِنَّا مِنَ المُجرِمِینَ مُنتَقِمُون...

اُف برشما روسیاهان عالم

حسین سازور هم در بیانیه‌ای نوشت: اندازه ایمان را درخود دیدن، محک شرف و غیرت را در خود مشاهده کردن، تنفر از ظلم و دل دادن به یاری مظلوم را در اعماق وجود، جستجو کردن، این روزها بسیار سهل و آسان است.

از مشاهده و شنیدن اوضاع این روزهای غزه و مردمان بی پناهش، و احساس تکلیف کردن در قبال آنان، پی به این مفاهیم و اندازه آن در وجود انسان به دست می‌آید. با این محاسبه ساده، دنیا و اداره کنانش،

دولت‌های ظالم غربی و تابعین آنان، غربگرایان و تربیت شدگان دانشگاه‌های آنان را امروز بهتر بشناسید.

آنهایی که برای بقای جانوران و حفظ نسل آنان، سازمان‌ها تشکیل می‌دهند، سرمایه‌های بی‌حساب خرج می‌کنند، برای تعدی کنندگان به حیوانات مجازات‌ها درنظر می‌گیرند، عربده حیوان دوستی آنان، گوش فلک را کر می‌کند و…، امروز درقبال نسل‌کشی انسان‌های بی‌گناه و مظلوم، از مردان و زنان و کودکان و شیرخوارگان فلسطینی درغزه، به دست درندگان حرامزاده صهیونیست و ارباب جنایتکارتر ازخودش، آمریکای وحشی، نه تنها لب به سکوت بسته‌اند، بلکه با تمام قوای مادی و رسانه‌ای، در کنار این حیوانات وحشیِ انسان نما ایستاده و کف شادی می‌زنند.

اُف برشما روسیاهان عالم!!! ای دنیا و ای تاریخ، ببین چه حیواناتی بنام انسان بر مردم عالم حاکمند.!!!

مردم جهان هولوکاست را به چشمان خود دیدند

سعید پاشازاده شاعر آئینی نیز نوشت: چوب خشکی در بیابان باش اما مرد باش. امشب مردم جهان هولوکاست را به چشمان خود دیدند

خدایا این غم را کجا برم

سید مجید بنی فاطمه مداح اهل بیت (ع) نوشت: اگر از تو درباره غزه پرسیدند بگو به آنها در آنجا شهیدی است که شهیدی را حمل می‌کند و شهیدی از او عکس می‌گیرد و شهیدی او را بدرقه می‌کند و شهیدی بر وی نماز می‌خواند. محمود درویش. خدایا این غم را کجا برم

دنیا حقیقت بدون روتوش آمریکا و اسرائیل را ببیند

حمید رضوانی مداح اهل بیت نوشت: دنیا حقیقت بدون روتوش آمریکا و اسرائیل را ببیند

بدتر و کثیف‌تر از اسرائیل...

محمدحسین حدادیان مداح اهل بیت در فضای مجازی نوشت: بدتر و کثیف‌تر از اسرائیل کسانی هستند که این جنایات را می‌بینند و سکوت می‌کنند یا به جای دفاع ار ملت مظلوم فلسطین، از این حرامزاده‌ها دفاع می‌کنند. به مردم گفتند اگر می‌خواهید در امان باشید به بیمارستان پناه ببرید! ساعتی بعد بدون لحظه‌ای درنگ بیمارستان را بمباران کردند. این است مرام آل یهود

غزه امشب کربلا شد

محمد رسولی شاعر آئینی نوشت: غزه امشب کربلا شد، بانگ طفلان می‌رسد العجل صاحب زمان / عمر اسرائیل از فردا به پایان می‌رسد العجل صاحب زمان