خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: به موازات تشدید و تداوم حملات وحشیانه و تجاوزات رژیم صهیونیستی به غزه، ماشین دروغ‌پراکنی کاخ سفید نیز شتاب گرفته‌است.

پس از حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به بیمارستان المعمدانی غزه که دیشب انجام گرفت و به شهادت بیش از ۱۰۰۰ زن و کودک فلسطینی منجر شد، شاهد یک دروغ بزرگ از سوی «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا بودیم. پیشتر نیز بایدن به داستان‌سرایی درباره سر بریدن نوزادان رژیم صهیونیستی به دست رزمندگان حماس پرداخته‌بود.

بایدن و توهم سر بریدن نوزادان رژیم صهیونیستی

در ابتدا رسانه‌های رژیم صهیونیستی با آغاز حملات حماس به شهرک‌های صهیونیست‌نشین ادعا کردند که رزمندگان حماس «دست‌کم ۴۰ کودک را سربریده‌اند». این قضیه ابعاد گسترده‌ای پیدا کرد و حتی تا اظهار نظر رئیس جمهور آمریکا هم پیش رفت.

در همین ارتباط «تال هاینریش» سخنگوی نتانیاهو گفته بود که نوزادان و کودکان در شهر کفار غزه، در ۲ کیلومتری شمال شرقی غزه «با سر بریده شده» پیدا شدند. بلافاصله برخی رسانه‌های همسو بر اساس ادعای ارتش صهیونیستی مدعی شدند که نیروهای حماس در حمله بامداد شنبه، «بسیاری از نوزادان اسرائیلی» را سر بریده‌اند.

بایدن هم در دیدار با رهبران جامعه یهودی در کاخ سفید به گونه‌ای اذعان کرد که تصاویر سرهای بریده کودکان را دیده‌است. وی ادعا کرد تصاویری از خشونت وحشتناک و «شیطانی» دیده که به مراتب از آنچه پیش‌تر توسط «داعش» در عراق و سوریه دیده شده‌بود، «هولناک‌تر» است.

توهمات بایدن به همین جا ختم نشده و در ادامه گفته بود که «هیچ گاه تصور نمی‌کردم که چنین چیزی ببینم؛ تصاویری تأیید شده از سربریدن کودکان توسط تروریست‌ها.»

هنوز چند ساعت از اظهارات عجیب بایدن رئیس جمهور آمریکا در جمع رهبران یهودیان نگذشته بود که کاخ سفید بار دیگر ناچار به انتشار بیانیه‌ای برای تکذیب توهمات بایدن شد.

شبکه خبری «سی‌ان‌ان» آمریکا نیز به نقل از یک مقام دولتی نوشت که نه بایدن و نه دولت او، تصاویر یا گزارش‌های تأیید شده‌ای از سر بریدن کودکان یا نوزادان توسط حماس را ندیده‌اند. این مقام مسئول تصریح کرد که اظهارات بایدن به اظهارنظر عمومی رسانه‌ها و مقامات اسرائیلی اشاره داشته‌است.

«واشنگتن پست» هم درنهایت به نقل از یک سخنگوی کاخ سفید تصریح کرد که بایدن و دیگر مقامات آمریکایی مدرکی ندیده‌اند یا به طور مستقل تأیید نکرده‌اند که حماس سر کودکان اسرائیلی را بریده است و آنچه او به زبان رانده، بر اساس گزارش رسانه‌ها همچنین ادعاهای سخنگوی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم بوده است.

افزون بر آن، دروغ‌های دیگری نیز برملا شد و در همین پیوند روزنامه «لس انجلس تایمز» ناشر ادعاهای دروغین در مورد تجاوز به زنان شهرک‌های صهیونیست توسط نیروهای مقاومت فلسطین نوشت: این ادعا ثابت نشد!

از سوی دیگر تلویزیون فرانسه نیز اعلام کرد که ویدئوی «نگهداری کودکان اسرائیلی در قفس» که ادعا می‌شد مربوط به غزه است جعلی و مربوط به جنایت تروریست‌های داعش در سوریه (سال ۲۰۱۵) است.

از نگاه ناظران، ادعای سربریدن نوزادان، دروغی برای توجیه حملات گسترده رژیم صهیونیستی به شمار می‌رفت؛ آنها بر این باور بودند که با این داستان ساختگی، بستر را برای نسل کشی در غزه هموار می‌کنند. در چنین فضایی آنها موشک‌باران غزه و کشتار چند هزار شهروند بیگناه را کلید زدند.

دروغ بزرگ بایدن در بمباران بیمارستان المعمدانی

جنایات صهیونیست‌ها در غزه در حالی وارد دوازدهمین روز خود شده که دیشب یک نمونه دیگر از حقوق بشر صهیونیستی با بمباران وحشیانه بیمارستان المعمدانی غزه و به خاک و خون کشیده شدن مجروحان بستری و مردم پناه برده به آنجا دوباره به نمایش درآمد؛ جنایتی که کشورهای غربی همچون آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان با تمام توان از رژیم صهیونیستی حمایت کردند.

پس از این واقعه هولناک، بایدن پس از ورود به تل‌آویو در دیدار با نتانیاهو به انفجار در بیمارستان المعمدانی غزه اشاره و ادعا کرد که به نظر می‌رسد شلیک به بیمارستان کار «طرف مقابل» است، «نه اسرائیل»! او گفت: «من از انفجار دیروز (سه‌شنبه) در بیمارستان غزه بسیار ناراحت و شوکه شدم و بر اساس آنچه دیدم، به نظر می‌رسد که این انفجار توسط طرف مقابل انجام شده‌است.»

این در حالی است که روزنامه «وال استریت ژورنال» آمریکا اعلام کرد بمبی که با آن بیمارستان المعمدانی در غزه مورد حمله قرار گرفت، بمب آمریکایی MK-۸۴ بوده است. بمب مارک ۸۴ (Mark ۸۴)، یک بمب سقوط آزاد چندمنظوره ساخت آمریکا است که حدود یک تن وزن داشته و قدرت تخریب بسیار بالایی دارد.

بسیاری بر این باورند که اگر حماس موشکی با این درجه از تخریب‌گری داشت، آن را به اهداف مشخصی در سرزمین‌های اشغالی شلیک می‌کرد. خبرنگار بی بی سی هم می‌گوید که با توجه به حجم انفجار بسیار سخت است که آن را چیزی جز موشک اسرائیلی بدانیم.

پشت پرده شتاب ماشین دروغ پراکنی

همان طور که پیشتر اشاره شد، ادعای سربریدن نوزادان یک دروغ بزرگی برای توجیه حملات رژیم صهیونیستی به غزه بود. آنها با برانگیختن احساسات مردم جهان به ویژه کشورهای اسلامی، قصد توجیه کردن نسل‌کشی در غزه را داشتند.

بنابراین مجموعه اخبار جعلی منتشر شده در این خصوص به صورت هدفمند و در راستای جنگ رسانه‌ای دستگاه‌های رسانه‌ای غربی و عبری علیه نیروهای مقاومت فلسطین و برای عوض کردن جای ظالم و مظلوم انجام شده و مسبوق به سابقه است.

از دیگر اهداف طرح این دروغ‌ها، فرافکنی برای فرار از محاکمه به عنوان «جنایتکار جنگی» است. اتفاقات ۱۲ روز گذشته در غزه از یک نسل‌کشی و نقض حقوق بشر آشکار نشان دارد که از منظر حقوق بین‌الملل محکوم است.

کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل‌های اول و دوم الحاقی ۱۹۷۷ مهمترین اسناد مورد اجماع حقوق بشردوستانه بین‌المللی است زیر پا گذاشتن قواعد آمره و از جمله حقوق بشر دوستانه بین‌المللی، نقض فاحش حقوق بین‌الملل محسوب شده و مسئولیت بین‌المللی و در برخی موارد مسئولیت کیفری فردی را به همراه خواهد داشت. حمایت و رفتار انسانی با مردم منطقه اشغالی از اصول اساسی حقوق بشردوستانه بین‌المللی در وضعیت اسکان خصمانه یک سرزمین است.

بمباران منازل مسکونی، کشتار زنان و کودکان، حمله به تأسیسات غیرنظامی، منازل، مدارس، مساجد، مراکز پلیس، اماکن عمومی، نابودی زیرساخت‌های حیاتی از جمله قطع شبکه توزیع آب و برق، تخریب بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، ممانعت از حمل و نقل مجروحان و ارسال دارو، برخی از مهمترین مصادیق جنایت جنگی در جنگ اخیر غزه است.

انزجار و احساسات ضدصهیونیستی بعد از موشک‌باران بیمارستان المعمدانی تا جایی شدت یافت که سفارت رژیم در ترکیه و سفارت آمریکا در لبنان مورد حمله مسلمانان قرار گرفت. اردن سه روز عزای عمومی اعلام کرد و مردم ایران، عراق، کویت و غیره هم در محکومیت کشتار فلسطینیان در بیمارستان المعمدانی غزه تظاهرات کردند.

بنابراین جلوگیری از اشغال سفارتخانه‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی از دلایل دیگر روی آوردن واشنگتن و تل‌آویو به ادعاهای دروغین است چرا که تشدید این احساسات افزون بر آسیب زدن به امنیت و منافع آنها، پروژه عادی‌سازی روابط با دول عربی را نیز متوقف خواهد کرد.