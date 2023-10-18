بیش از ۴ میلیون جوان ایرانی آماده جنگ با اسراییل هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از آغاز عملیات طوفان الاقصی و آغاز موج گسترده نسل‌کشی و حمله به زنان و کودکان مظلوم غزه جمعی از جوانان با راه اندازی سایتی از مردم ایران درخواست کرده‌اند ند برای حضور در سرزمین‌های اشغالی و اعلام آمادگی مبارزه با اسرائیل با شعار «حریفت منم» اقدام به ثبت نام کنند که در پی ادامه این عملیات و جنایت وحشیانه و حمله هولناک به بیمارستان المعمدانی غزه، هر لحظه بر تعداد ثبت‌نامی‌ها افزوده می‌شود و تا کنون بیش از ۴ میلیون نفر جوان ایرانی برای حضور در سرزمین‌های اشغال در پایگاه طوفان الاقصی به نشانی alaqsastorm.com ثبت‌نام کرده‌اند.

تا کنون بیش از ۴ میلیون نفر جوان ایرانی از سایت ثبت‌نام به آدرس alaqsastorm.com شمارنده این ثبت نام روی قاب تلویزیون و شبکه ۳ قرار گرفت که از مخاطبان خود می‌خواست نام خود را به سامانه ۳۰۰۰۲۱۲ ارسال کنند.

کماکان روند ثبت نام ادامه دارد و هر ثانیه بر تعداد ثبت‌نامی‌ها اضافه می‌شود.

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