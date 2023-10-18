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۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۰:۴۴

با ثبت‌نام در فضای مجازی؛

بیش از ۴ میلیون جوان ایرانی آماده جنگ با اسراییل هستند

بیش از ۴ میلیون جوان ایرانی آماده جنگ با اسراییل هستند

تاکنون بیش از ۴ میلیون جوان ایرانی برای حضور در سرزمین‌های اشغالی در سایت طوفان الاقصی ثبت‌نام کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از آغاز عملیات طوفان الاقصی و آغاز موج گسترده نسل‌کشی و حمله به زنان و کودکان مظلوم غزه جمعی از جوانان با راه اندازی سایتی از مردم ایران درخواست کرده‌اند ند برای حضور در سرزمین‌های اشغالی و اعلام آمادگی مبارزه با اسرائیل با شعار «حریفت منم» اقدام به ثبت نام کنند که در پی ادامه این عملیات و جنایت وحشیانه و حمله هولناک به بیمارستان المعمدانی غزه، هر لحظه بر تعداد ثبت‌نامی‌ها افزوده می‌شود و تا کنون بیش از ۴ میلیون نفر جوان ایرانی برای حضور در سرزمین‌های اشغال در پایگاه طوفان الاقصی به نشانی alaqsastorm.com ثبت‌نام کرده‌اند.

تا کنون بیش از ۴ میلیون نفر جوان ایرانی از سایت ثبت‌نام به آدرس alaqsastorm.com شمارنده این ثبت نام روی قاب تلویزیون و شبکه ۳ قرار گرفت که از مخاطبان خود می‌خواست نام خود را به سامانه ۳۰۰۰۲۱۲ ارسال کنند.

کماکان روند ثبت نام ادامه دارد و هر ثانیه بر تعداد ثبت‌نامی‌ها اضافه می‌شود.

بیش از ۴ میلیون جوان ایرانی آماده جنگ با اسراییل هستند

کد مطلب 5914910

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    نظرات

    • ایرانی اصیل IR ۱۳:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۶
      24 26
      پاسخ
      من حاضرم جانم را بدم تا اسراییل نیست ونابود بشه
      • مصطفی قاسمی IR ۱۰:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
        5 4
        من با اسرائیل می جنگم
    • حسن GB ۱۵:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۶
      20 22
      پاسخ
      من هم با تنها فرزندم حاضر به جنگ با اسراییل هستم
    • علی LT ۱۷:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۶
      21 3
      پاسخ
      آمادگی برای حکومت امام زمان
    • کامیار IR ۱۹:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۶
      19 3
      پاسخ
      اگر همین الان فراخوان بدن فقط نیم ساعت برای اماده شدن و خداحافظی وقت لازم دارم. بعدش کاملا اماده هستم. امیدوارم در حد حرف نباشه و واقعا فراخوانی در کار باشه.
    • بهمن حسن پور IR ۲۳:۳۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۶
      16 5
      پاسخ
      من حاضرم تا خون در رگهایم در جریان هست نفس میکشم اسراییل جنایت کار رو نیست و نابود کنم
    • جواد بیچرانلو IR ۰۶:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۷
      13 3
      پاسخ
      چجوری باید ثبت نام کنم
      • حمید لشنی IR ۱۸:۵۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۶
        4 0
        واقعا ثبت نام میکنند آماده ام در مقابل ظلم بجنگیم
    • IR ۰۹:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۷
      9 5
      پاسخ
      جان و روح وقلب ادم به درد میگیره وقتی این جنایت هولناک رو می بینه خدا شر این یهودی منحوس ناپاک شیطان صفت رو از سر نه تنها مسلمانان و اعراب و خاورمیانه که از سر کل جهان کم کنه نیست و نابود کنه اسراییل رو آمین
    • کاظم شهیدی IR ۰۱:۲۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۸
      6 3
      پاسخ
      اماده اعزامم برای نابودی اسرائیل
    • بهزاد IR ۰۸:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۸
      5 3
      پاسخ
      انشاء نابودی اسرائیل خون خوار و حرمزاده
    • حبیب IR ۱۷:۵۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۸
      6 3
      پاسخ
      سلام اقاااااا سایت ثبتنام کووووو
    • سلیمان IR ۲۱:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۸
      4 3
      پاسخ
      آماده جنگ هستم درمقابل اسرائیل لعین
    • وکیل IR ۰۰:۳۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
      5 3
      پاسخ
      جهاد است
    • مجیدزاهد IR ۰۴:۴۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
      7 3
      پاسخ
      من اماده جنگ بااسراییل هستم
    • آسیه IR ۱۳:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
      5 3
      پاسخ
      متنفرم از اسرائیل . امیدوارم زودتر نابود بشه .
    • یدالله عابدینی IR ۲۱:۳۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
      4 2
      پاسخ
      گوش به فرمان فرمانده کل قوا نه یک قدم جلو نه یک قدم عقب
    • قدرت الله مرادی RO ۲۲:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
      4 2
      پاسخ
      من قدرت الله مرادی آمده هستم تا شهید بشوم
    • یوسف IR ۱۴:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
      3 2
      پاسخ
      ظلم همیشه از بین رفتنی است هرچقدر ظلمتان بیشتر از بین رفتنتان زودتر انشالله
    • مردعمل IR ۲۱:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
      3 2
      پاسخ
      بایداز اسم ایران ترسید جانم فدای اسلام
    • محسن آذرپیوند IR ۲۲:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
      3 2
      پاسخ
      میخوام برم جنگ با اسراعیل
    • علی اصغر IR ۰۰:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
      4 2
      پاسخ
      اگه اگه فرا خان باشه منم هستم
    • رحیم رخشانی IR ۰۱:۲۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
      2 2
      پاسخ
      جانم فدای رهبر
    • IR ۱۸:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
      2 2
      پاسخ
      سلام من قدیر کریمی هستم افغانی هستم میخام بیام جنگ الان کجاه بایت ثبت نام کنم
    • مجتبی داودآبادی فراهانی IR ۲۰:۵۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۶
      3 1
      پاسخ
      من میجنگم به خاطره اون کودکانه معصوم وبی گناه لعنت به تو اسراییل
    • احسان IR ۱۱:۴۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
      3 1
      پاسخ
      حاضرم با اشغال گران صهیونستی بجنگم
    • مجید IR ۰۰:۱۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
      2 1
      پاسخ
      یا صاحب الزمان ادرکنی
    • ابوطالب سالاری جغین IR ۱۸:۴۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۲
      2 1
      پاسخ
      چه هدیه ای بهتر از جهاد در راه خدا وچه پاداشی بهتر از شهادت امادگی خودم را جهت اعزام به غزه یا لبنان برای مبارزه با کفر وشرک و ظلم و ستم علیه مظلوم اعلام میکنم واز کشته شدن در این راه هیچ هراسی که ندارم بلکه انرا از هر شیرینی شیرینتر میدانم
    • ۰۹۳۵۰۷۷۳۳۳۱ IR ۲۱:۳۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۹
      2 2
      پاسخ
      جون مادرتون بزارید بریم
    • IR ۰۵:۵۳ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۵
      1 0
      پاسخ
      خانم ها هم میتونن برن؟
    • IR ۰۵:۵۹ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۵
      1 1
      پاسخ
      خانم هایی که پزشک یا پرستار یا حلال احمر نیستن چه کارهایی میتونن انجام بدن؟
    • سلیمان هستم شهادت IR ۲۰:۰۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
      2 1
      پاسخ
      آماده هستم
    • کرامت آندیده NL ۰۲:۴۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۹
      1 1
      پاسخ
      فقط سید علی دستور بده..جان فدای رهبر و ایران
    • کرامت آندیده NL ۰۲:۴۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۹
      1 1
      پاسخ
      فقط سید علی دستور بده..جان فدای رهبر و ایران
    • حسین IR ۲۳:۳۸ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
      0 0
      پاسخ
      سلام به همه جوانان ایرانی.همانطور که ایران در مقابل عراق و نصف دنیا که بهش کمک میکردن با دست خالی جنگید وفقط سوریه و فلسطین به ایران کمک کرد ماهم باید به کمک مظلومان فلسطین بریم تا این غده نجس سرطانی کاملا ازبین بره.
    • احمد ۱۷:۳۵ - ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
      1 0
      پاسخ
      همیشه. حاضرم
    • رضا لایحی هستم از میناب IR ۲۰:۱۴ - ۱۴۰۳/۰۵/۱۷
      1 0
      پاسخ
      کاش هرچه زودتر راه جهاد با ظلم و ظالم باز بشه .به خدا قسم که خود خدا منتظر مقابله با کافران ظالم هست
    • IR ۲۳:۵۱ - ۱۴۰۳/۰۷/۱۱
      1 0
      پاسخ
      منم آماده هستم جانم فدای رهبر والسلام
    • رامین ۲۲:۳۸ - ۱۴۰۳/۰۷/۲۲
      0 0
      پاسخ
      من اهل افغانستان هستم مقیم ایران و میخواهم بروم غزه من تو افغانستان تو جنگ بزرگ شدم و میخواهم بروم لطفا منو بفرستید
    • فرهاد سلبمی IR ۱۹:۵۶ - ۱۴۰۳/۰۷/۲۶
      0 0
      پاسخ
      باسلام من الکی ثبت نام نمیکنم مدیونه روز قیامت اونجا یهود کرده صحرای کربلا مدیونه منو اعزام نکنه من اماده ام به ثارااله
    • یوسف پای برجا IR ۱۹:۰۷ - ۱۴۰۳/۰۸/۲۲
      0 0
      پاسخ
      می خواهم برم برای جنگ با اسراییل
    • Moslem IR ۲۱:۴۸ - ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
      0 0
      پاسخ
      من هم به نوبه خودم این نسل کشی و جنایت جنگی علیه مردم مظلوم فلسطین را محکوم کرده و میگویم شما تنها نیستید.گوش به فرمان توایم فرمانده
    • علی IR ۱۱:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۱/۲۷
      0 0
      پاسخ
      چرا اجازه‌ی جهاد با اسرائیل رو نمی‌دید، تا کی این بچه‌ها باید قتل عام بشن؟ گذاشتید اسرائیل غزه رو کاملاً نابود کنه اونوقت می‌خواهید اقدام کنید؟
    • saeedjalilyan55@gmail.com IR ۰۳:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۵
      0 0
      پاسخ
      سلام من اهل کرمانشاه هستم حاضرم برای ایران از وطنم دفاع کنم راننده کامیونم.مکانیک .
    • محمد کریم اوغلی منور IR ۱۶:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۴/۱۱
      0 0
      پاسخ
      با سلام چند سال هست خدمت سربازی را تمام کردم الان هم حاضرم هست هر وقت فراخوان دادن یک ساعت دیگه آماده مبارزه با دشمن است
    • وحیدپاداشی IR ۲۲:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۴/۲۱
      0 0
      پاسخ
      سلام درود به هم وطن من جانم را فدا امام می‌کنم واماده برای جنگ هستم
    • محمد IR ۱۲:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۱
      0 0
      پاسخ
      من برای جنگ با کفار آماده هستم لله اکبر
    • داوود بابائیان IR ۱۶:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۵
      0 0
      پاسخ
      جنگ علیه اسرائیل و امریگا
    • جواداحمدی نجار IR ۱۶:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      من آماده هستم جانم فدای کشورم رهبرم وملتم کنم

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