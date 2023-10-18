جریان جدیدی برای مقابله با اسراییل در دنیا ایجاد شده است

محمدمهدی اعلایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به جنایت رژیم صهیونیستی در غزه اظهار کرد: بدون شک با حمله اسراییل به بیمارستان و همچنین جنایت در غزه فردای جهان اسلام و فردای جریان کفر و استکبار متفاوت خواهد بود.

وی افزود: واقعه دیشب در حمله به بیمارستان و قتل عام مردم بیگناه غزه ددمنشی نظام سلطه، اسراییل و امریکای جنایتکار را به همه ثابت کرد.

استاندار قزوین با بیان اینکه اتفاق دیشب همه حق طلبان و آزادیخواهان دنیا مخصوصاً جهان اسلام را بیدار کرد، بیان کرد: از دیشب شاهد حضور مردم مسلمان در خیابان‌ها و مطالبه ملت‌ها از دولت‌ها برای تصمیم قاطع هستیم.

وی با بیان اینکه جریان و موج جدیدی برای مقابله با استکبار و بدذاتی و ددمنشی اسراییل در عالم ایجاد شده است، تاکید کرد: قطع ارتباط کلمبیا به عنوان یک کشور غیر اسلامی نشان داد امروز حتی کشورهای غیر اسلامی هم به بدذاتی اسراییل پی برده‌اند.

اعلایی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری چند روز قبل از این حوادث اعلام کردند پایان اسراییل نزدیک است، اضافه کرد: جنایت دیشب در غزه و بمباران بیمارستان نشان داد پایان اسرائیل نزدیک است و اسراییل هم برای این پایان عجله دارد.

وی در پایان یادآور شد: امروز برای مقابله با اسراییل کشورهای محور مقاومت تنها نیستند و ملت و دولتهای آزاده دنیا نیز برای مبارزه با این رژیم منحوس هم نظر و آماده هستند.