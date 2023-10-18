کشف آرد قاچاق در شهرستان بهار

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ "علی حسن حیدری جو"، در تشریح این خبر اظهار کرد؛ در راستای اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مأموران یگان امداد و مبارزه با کالای قاچاق شهرستان بهار، حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه خودروی نیسان مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو، ۷۵ کیسه ۴۰ کیلوگرمی آرد قاچاق (جمعاً ۳ تن) که ارزش آنها برابر اعلام کارشناسان ۴۵۰ میلیون ریال برآورد شده، کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بهار با اشاره به اینکه در این راستا یک متهم تحویل مرجع قضائی شد، تصریح کرد: پلیس با تمام توان و به کارگیری حداکثری امکانات خود با پدیده شوم قاچاق مبارزه خواهد کرد و شهروندان نیز می‌توانند اخبار و اطلاعات خود را در زمینه قاچاق کالا با شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.