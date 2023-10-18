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۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۲۰:۲۹

رییس منابع طبیعی جاجرم:

بیش از ۱۰۰ هزار مترمکعب باران در آبگیرهای جاجرم جمع آوری شد

بیش از ۱۰۰ هزار مترمکعب باران در آبگیرهای جاجرم جمع آوری شد

جاجرم_ رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان جاجرم گفت: طی بارش‌های هفته آخر مهر ماه ۱۰۰ هزار متر مکعب از نزولات جوی در پشت سازه‌های آبخیزداری شهرستان جاجرم مهار شده است.

عباس پزشک در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اثرات بارندگی‌ها اخیر بر سازه‌های آبخیزداری منطقه جاجرم اظهار کرد: طی بارش‌های هفته آخر مهر ماه ۱۰۰ هزار متر مکعب از نزولات جوی در پشت سازه‌های آبخیزداری شهرستان جاجرم مهار شده است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان جاجرم ادامه داد: این سازه‌ها شامل سیستم‌های پخش سیلاب، بندهای خاکی، سازه‌های کوتاه سنگی ملاتی و دیگر سازه‌های آبخیزداری است.

وی همچنین به میزان آبگیری مخازن سازه‌ها نیز اشاره کرد و گفت: در پی بارندگی‌های مهر ماه ۱۴۰۲ در نقاط مختلف شهرستان جاجرم، بین ۵۰ تا ۷۰ درصد حجم مخازن سازه‌های آبخیزداری آبگیری شدند.

پزشک در ادامه بیان کرد: بیشترین میزان آبگیری سازه‌های آبخیزداری مربوط به حوزه آبخیز قلی- کلاته شور گزارش شده و این عملیات از سال ۱۴۰۱ و از محل اعتبارات محرومیت زدایی برای اجرای عملیات آبخیزداری انجام شده است.

وی همچنین اظهار کرد: میزان تغذیه آبخوان در حوزه آبخیز قلی کلاته شور از ابتدای به بهره برداری رسیدن سازه‌های پخش سیلاب و بندهای خاکی کوتاه آبخیزداری آن بیش از ۲۵۰ هزار متر مکعب گزارش شده به طوری که در سال جاری برخی سازه‌ها تا ۳ مرحله آبگیری شده است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان جاجرم افزود: با اجرای این پروژه‌ها سیلاب‌هایی که اراضی کشاورزی، سرمایه‌ها، تأسیسات و بناها را تهدید می‌کرد، مهار و این تهدید به فرصتی برای تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی تبدیل شد.

کد مطلب 5915715

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