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۲۷ مهر ۱۴۰۲، ۱۳:۰۶

رییس کمیته اسرا و آزادگان فلسطین:

زندان نقب شبیه به «ابوغریب» شده است/ محرومیت اسرا از آب و برق

زندان نقب شبیه به «ابوغریب» شده است/ محرومیت اسرا از آب و برق

رییس کمیته اسرا و آزادگان فلسطین از وحشی‌گری‌های صهیونیست‌ها در قبال اسرای فلسطینی سخن گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، قدوره فارس رئیس کمیته اسرا و آزادگان فلسطین اعلام کرد که تحولات زندان‌های رژیم صهیونیستی باعث هویدا شدن جنایات آنان در حق اسرای فلسطینی شده است.

فارس گفت: دست و پای تعداد زیادی از اسرا توسط اشغالگران شکسته شده است و شدت آسیب‌ها طوری بوده که دیگر اسرای فلسطینی پس از ضرب‌وشتم، آنان را نشناخته‌اند.

وی افزود: زندان نقب مرکز وحشی‌گری و رفتار وحشیانه با اسرای قهرمان ماست و از این نظر شبیه زندان «ابوغریب» شده است. اسرائیل بهای شکست خود را از اسرای فلسطینی می‌گیرد و با رویکرد انتقام با آنان رفتار می‌کند.

فارس ادامه داد: از تمام کشورهای دنیا می‌خواهیم که برای یاری اصولی که پرچم‌دار آن هستند فریاد بزنند. عدم اقدام به این کار نشانگر بازگشت مدعیان حقوق بشر به تاریخ استعماری آنها است.

وی گفت: تا هفتم اکتبر تعداد اسرای فلسطینی که در بند زندان‌های رژیم صهیونیستی بودند به ۵۳۰۰ نفر می‌رسید، اما پس از این تاریخ تعداد آنان به بیش از ۱۰ هزار نفر رسیده است.

فارس ادامه داد: اشغالگران درخواست ما برای دانستن نام فلسطینیان بازداشتی و وضعیت آنان که از طریق سازمان‌های بین‌المللی ارائه شد را رد کردند. آنها جریان آب و برق محل نگهداری برخی از اسرا در برخی از زندان‌ها را قطع کرده‌اند.

کد مطلب 5916140

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