حمله موشکی از سمت لبنان علیه یک پایگاه نظامی رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الجزیره به نقل از منابع عبری زبان گزارش داد: ۲ موشک ضدزره از سمت لبنان به سوی پایگاه نظامی المناره متعلق به ارتش رژیم صهیونیستی شلیک شد.

بر اساس این گزارش، پایگاه نظامی مذکور در نزدیکی مرزهای مشترک میان لبنان و اراضی اشغالی و غرب «کریات شمونه» قرار دارد.

حزب الله لبنان صبح امروز پنجشنبه ویدئوی لحظه هدف قرارگرفتن پایگاه نظامی المناره متعلق به رژیم صهیونیستی توسط نیروهای مقاومت لبنان را منتشر کرد.

خبرنگار الجزیره همچنین از حملات توپخانه ای ارتش رژیم صهیونیستی علیه مناطقی در جنوب لبنان خبر داد.

صبح امروز حزب‌الله با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد یک تانک مرکاوای ارتش رژیم صهیونیستی را منهدم کرده که طی آن شماری از نظامیان صهیونیست کشته و زخمی شدند.