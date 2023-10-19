حضور پررنگ داوطلبان فوتبال الکترونیک در روز تماشای رئیس فدراسیون

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین روز از مرحله نهایی انتخابی تیم فوتبال الکترونیک با حضور مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال، هدایت ممبینی دبیرکل فدراسیون، داود پرهیزکار رئیس مرکز ملی فوتبال، سلمان نصیری مدیر عامل مؤسسه راوینو و نایب رئیس انجمن ورزشهای الکترونیک، حامد مؤمنی سرپرست معاونت هماهنگی و اجرایی دبیرکل، پرستو قدسی سرپرست دپارتمان راهبردی و همچنین ۱۲۸ بازیکن حرفه ای کار خود را در هتل آکادمی ملی فوتبال آغاز کرد.
در آئین افتتاحیه مسابقات هدایت ممبینی دبیر کل فدراسیون فوتبال با توجه به رشد و توسعه فوتبال الکترونیک اظهار داشت: تیم ملی فوتبال EGAME فدراسیون فوتبال در جام ملتهای ۲۰۲۳ قطر در کنار تیم ملی فوتبال حضور پیدا میکند. نفرات در حال انتخاب هستند. در این دوره از مسابقات ۱۲۸ نفر از بهترینهای رنکینگ کشور شرکت کردهاند. با ۳ بازیکن و یک سرمربی این تیم همزمان با تیم ملی فوتبال عازم مسابقات میشود و ۳ روز در این تورنمنت شرکت میکند. امیدوارم جذابیتهای این بازی سبب شود گام مؤثری در رشد و توسعهاش داشته باشیم. بچههای ما در رنکینگ بینالمللی جایگاه خوبی دارند و امیدوارم در جام ملتها نیز موفق باشند.
دبیرکل فدراسیون فوتبال تاکید کرد: با توجه به برنامهریزی AFC امیدواریم برنامه امروز و سایر برنامههای فدراسیون در این حوزه شروع خوبی برای توسعه و رشد این رشته باشد.
در روز نخست این مسابقات و در چارچوب این رقابتها ۱۲۸ بازیکن در ۱۶ گروه ۸ تیمی با یکدیگر به رقابت پرداختند که در پایان روز نخست ۴ تیم برتر هر گروه به جمع ۶۴ نفر پایانی برای رقابت در روز دوم انتخاب شدند.
گفتنی است مسابقات انتخابی رشته eFootball در ابتدا با حضور ۱۲۱۶ شرکت کننده در مرحله استانی آغاز و پس از برگزاری رقابتهایی سخت و فشرده برگزیدگان هر استان به مرحله نهایی مسابقات راه پیدا کردند.
این مسابقات بر روی console PS۵ و با استفاده از eFootball ۲۰۲۴ video gam به همت فدراسیون فوتبال، انجمن ورزشهای الکترونیکی و مؤسسه راوینو در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه ۲۶، ۲۷ و ۲۸ مهر ماه در هتل آکادمی فوتبال برگزار خواهد شد.
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