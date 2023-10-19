برگزاری مراسم گرامیداشت شهدای غزه در مساجد محوری و ۵۰۰ بقعه کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی بعد از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آیه ولاتحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیا عند ربهم یرزقون خاطر نشان کرد: شهادت مظلومانه مردم غزه به دست سفاکان رژیم غاصب صهیونیستی دل‌ها را به درد آورده و اوج سبعیت و درنده خویی این حکام جنایتکار را در معرض دید همه جهانیان قرار داده است.

معاون امور استان‌ها، حقوقی و امور مجلس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور خاطر نشان کرد: قتل عام زنان و کودکان بی دفاع و هدف قرار دادن بیمارستان و مراکز درمانی و مناطق مسکونی غزه را به آزمایشگاه بزرگ سلاح‌های اهدایی آمریکای مستکبر تبدیل کرده که یقیناً خون‌های این مظلومان به زودی گریبان صهیونیست‌ها و اربابان آمریکایی آنها را خواهد گرفت.

محمودی گفت: ضمن تقدیر و تشکر از مردم انقلابی و همیشه در صحنه ایران اسلامی به خاطر حضور در صحنه‌های مختلف دفاع از ملت مظلوم و غیرتمند فلسطین و محکومیت جنایات رژیم جعلی و نامشروع اسرائیل غاصب، اعلام می‌داریم که مراسم گرامیداشت شهدای مظلوم غزه به همراه دعا به درگاه خداوند متعال برای پیروزی نهایی ملت فلسطین بر رژیم دیو سیرت و کودک کش صهیونیستی، امشب پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۲ در مساجد محوری کشور و ۵۰۰ بقعه متبرکه کشور برگزار خواهد شد.

این مقام مسئول بیان کرد: به برکت دعای مؤمنین، طومار ننگین صهیونیست‌های وحشی در هم پیچیده خواهد شد و به زودی مرگ اسرائیل فراخواهد رسید و آرمان آزادی قدس محقق خواهد شد.