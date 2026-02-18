۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۹:۲۱

رونمایی از پدیده جدید کشتی ایران/قهرمان و نایب‌ قهرمان در آزاد و فرنگی

رونمایی از پدیده جدید کشتی ایران/قهرمان و نایب‌ قهرمان در آزاد و فرنگی

امیرحسین اسمعلی، نوجوان ۱۶ ساله کشتی در مسابقات قهرمانی کشور در کشتی فرنگی و آزاد حضور پیدا کرد و به عنوان نایب قهرمانی و قهرمانی رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین اسمعلی، نوجوان ۱۶ ساله کشتی ایران از استان آذربایجان شرقی، طی ۳۰ روز اخیر موفق شد در رقابت‌های کشتی فرنگی نوجوانان کشور عنوان نایب‌قهرمانی را کسب کند و در مسابقات کشتی آزاد نوجوانان قهرمانی کشور نیز به مدال طلا دست یابد.

این اتفاق در سال‌های اخیر در کشتی ایران کم‌سابقه بوده است؛ اینکه یک کشتی‌گیر نوجوان در هر دو رشته آزاد و فرنگی به چنین موفقیتی برسد. این موفقیت در شرایطی رقم خورده که کشتی استان آذربایجان شرقی طی یک سال اخیر روندی رو به رشد و قابل توجه را تجربه کرده است و حضور استعدادهای جدید، نوید روزهای روشن‌تری را برای این استان می‌دهد.

در حال حاضر اسمعلی به اردوی هر دو تیم آزاد و فرنگی دعوت شده است، اما با توجه به کسب عنوان قهرمانی در کشتی آزاد و مسیر پیش‌رو برای رسیدن به دوبنده تیم ملی در رقابت‌های قهرمانی آسیا و جهان، احتمالاً در اردوی تیم ملی کشتی آزاد حضور خواهد یافت.

کد خبر 6752365
سیده فرزانه شریفی

    • رضا IR ۰۷:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
      آذربایجان شرقی(بخصوص سراب) استعداد های خوبی در زمینه کشتی دارد، مربی و امکانات ورزشی خوبی ندارد! به استعداد های ورزشی سراب اگر خوب توجه شود، ورزشکاران صاحب نامی تحویل ایران خواهند داد... جهان بخت توفیق ها، امیر علی اکبری ها، فرجی ها(تنیس) و فوتبالیست های زیادی همچون نوازی ها و استيلي ها و ...و....ها از این شهرستان بوده اند و صدها استعداد دیگر با عدم وجود امکانات ورزشی، ناشناخته مانده اند!....

