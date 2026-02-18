رونمایی از پدیده جدید کشتی ایران/قهرمان و نایب‌ قهرمان در آزاد و فرنگی

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین اسمعلی، نوجوان ۱۶ ساله کشتی ایران از استان آذربایجان شرقی، طی ۳۰ روز اخیر موفق شد در رقابت‌های کشتی فرنگی نوجوانان کشور عنوان نایب‌قهرمانی را کسب کند و در مسابقات کشتی آزاد نوجوانان قهرمانی کشور نیز به مدال طلا دست یابد.

این اتفاق در سال‌های اخیر در کشتی ایران کم‌سابقه بوده است؛ اینکه یک کشتی‌گیر نوجوان در هر دو رشته آزاد و فرنگی به چنین موفقیتی برسد. این موفقیت در شرایطی رقم خورده که کشتی استان آذربایجان شرقی طی یک سال اخیر روندی رو به رشد و قابل توجه را تجربه کرده است و حضور استعدادهای جدید، نوید روزهای روشن‌تری را برای این استان می‌دهد.

در حال حاضر اسمعلی به اردوی هر دو تیم آزاد و فرنگی دعوت شده است، اما با توجه به کسب عنوان قهرمانی در کشتی آزاد و مسیر پیش‌رو برای رسیدن به دوبنده تیم ملی در رقابت‌های قهرمانی آسیا و جهان، احتمالاً در اردوی تیم ملی کشتی آزاد حضور خواهد یافت.